Hangi besinin yerine hangisini tercih etmelisiniz?

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Sağlıklı beslenme tercihlerimizde başlıyor...

İşte tercih etmeniz gerekenler:



- Eğer kahveden aldığınız zevkten vazgeçemiyorsanız, kola, kahve ve koyu siyah çaylar içmek yerine, kafeinsiz filtre kahve için.

- Eğer bir enerji içeceği arıyorsanız, zencefil çayı için. Zencefil çayı, daha başka birçok yararının yanı sıra, enerji verici etkileri olan, sağlığa son derece yararlı bir doğal çaydır.

- Tereyağı yerine, zeytinyağı ya da keten tohumu yağı kullanın. Hatta daha da iyisi, tahin, avokado ya da kaju ezmeleri ile beslenin.

- Yağ oranı yüksek süt ürünleri yerine soya, pirinç ya da yemiş sütü ile hazırlanmış birçok seçenek mevcut. Bunlar, mükemmel kalsiyum kaynaklarıdır. Diğer iyi kalsiyum kaynakları ise yeşil yapraklı sebzeler, balık, susam, soya fasulyesi ve tavuk suyudur.

- Rafine beyaz şeker yerine biraz bal, melas (şeker pekmezi), ham esmer şeker, elma suyu ya da üzüm suyu kullanmayı deneyin.

- Dana, kuzu ya da domuz eti yerine, balık, bezelye, tam tahıllar, çekirdekler, yemişler ve tavuk tercih edin. Bunlar, karmaşık karbonhidratlar, lifler, çok sayıda vitamin ile mineral içeren ve harika bir bitkisel protein kaynağı olan, çok yönlü yiyeceklerdir.

- Tuz yerine miso (Japon mutfağında kullanılan bir malzemedir), kelp (bir yosun türü), tamari, karışık şifalı otlar, sarımsak, zencefil veya soğan kullanın. Rafine edilmiş sofra tuzu yerine deniz tuzu kullanmanızda da yarar var.



Formsanté'den alınmıştır...