Harekete motivasyon katın!

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Forma girmek için karşımızda sayısız öneri duruyor; bitki karışımları, dilinden anlamaya çalıştığımız spor aletleri, korkarak baktığımız diyet listeleri… Hayat aslında o kadar da karmaşık değil. İyi bir vücut için sadece basit motivasyon önerilerine ihtiyacınız var!

Yazı: Eda Şentürk



Spor yapmamak için bahaneler bulmak yerine sizi harekete geçirecek önerilere göz atın. Biraz renk, biraz müzik biraz da motivasyonla engelleri yok edin.



1. Spor aletlerine ara verin

Tüm gün ofiste oturduktan sonra akşam spor salonuna gidip bisiklette ya da yürüyüş bandında kilo vermeye çalışmaktan sıkıldıysanız makinelerle vedalaşma vaktiniz gelmiş demektir. Unutmayın kilo vermek bedensel olduğu kadar zihinsel de bir durum. Motivasyonunuzu arttırmak için iki ağır kutuyu elinize alın ve kutu kaldırma ya da çömelme-kalkma gibi hareketlerle kendi tekniğinizi geliştirin. Bu ağır kutular yerine alışveriş poşetleri de işinize yarayabilir.



2. Devreyi tamamlayın

Spor yaparken farklı hareketlere geçerken hızlı davranmanız çok önemli. Böylelikle kardio olarak sürekli çalışmış olursunuz ve vücudunuz boş kalmamış olur. Kendinize beş hareketlik bir tur yaratın, bunun içinde şınav çekmek, mekik çekmek, çömelme-kalkma gibi hareketler olmalı ve aralarında hiçbir şekilde mola olmamalı.



3. Biraz renk katın

Sporu sevdirecek detaylarla forma girme sürenizi kısaltabilirsiniz. Pembe renkte bir atlama ipi ya da dumbell, spor yapma iştahınızı kabartmaya yetebilir.



4. Dışarı çıkın

Dışarıda yapılan spor, içeride yapılanlara göre daha fazla endorfin; yani mutluluk hormonu salgılamanıza ve stresinizi daha rahat atmanıza neden olur. Aynı zamanda rüzgara karşı koşmanın ya da yürümenin daha fazla kalori yaktırdığını da unutmayın.



5. Müzik listesi yapın

Parkta, sahilde yürürken ya da spor salonundaki programı uygularken dinleyebileceğiniz şarkıların bir listesini yapın ve mekanlara göre ayırdığınız dosyalara yerleştirin. Örneğin, spor salonunda hip-hop, sahilde lounge gibi motivasyonunuzu artıracak favori şarkılarınızı spor yaparken keyifle dinleyin.



