Formsanté dergisi ve Hayat Su sizi harekete geçmeye çağırıyor. 2 Haziran Pazar günü Bostancı-Caddebostan sahilinde yapılacak 3 km’lik “Hayat Koşusu”nda siz de yerinizi alın.
Beslenme uzmanı Dilara Koçak’ın da katılacağı Hayat Koşusu, sabah saat 08.00’de Bostancı Sahili’nde kayıt ve ısınma hareketleriyle başlayacak. Ardından Dilara Koçak, yeterli ve dengeli beslenme konusundaki tavsiyelerini paylaşacak. Hayat Koşusu, Bostancı Sahili’nden başlayıp, Caddebostan Sahili’nde sona erecek. Katılımcıları sürpriz hediyelerin beklediği Hayat Koşusu herkese açık ve katılım ücretsiz. Daha ayrıntılı bilgiye ve ön kayıt formuna www.formsante.com.tr
’den ulaşabilirsiniz.