Kalkık, selülitsiz, sıkı kalçalar! İmkansız değil, ama biraz çaba istiyor.
Yoğun iş yaşamı ve ofis
hayatından kalçalarımız
da nasibini alıyor;
oturmaktan artık iyice
düzleştiler! Zaten genetik
yapımız itibarıyla bir Jennifer Lopez
duruşu sergileyemediğimiz aşikar. Öyleyse,
biraz çabayla bunu başaracağız;
güzel kalçalara giden altı yolu hemen
takip edin! MAC Kanyon’dan fitness
eğitmeni Figen Yorgancıoğlu,
haftanın dört günü 15 dakika ayırarak
yapacağınız bu altı hareketle, hedefe bir
ayda ulaşabileceğinizi söylüyor!
Static Lunge 1. Sağ bacağınız önde, sol bacağınız arkada olacak
şekilde ayakta durun. Hafifçe dizlerinizin üzerinde
eğilin ve bacaklarınızı bu açıyla sabitleyin. Önde
kalan diziniz, ayak parmak ucunu geçmemeli. 2. Ellerinizi birbirine kenetleyerek, fotoğraftaki
gibi önünüzde tutun. 3. Bu pozisyonu koruyarak, bedeninizi yavaşça
yukarıya doğru kaldırın. 4. Hareketi 20 kez tekrarlayın. Hareketin verimliliğini artırmak için,
her iki bacağınıza dönüşümlü olarak ikişer set uygulayabilirsiniz.
Çalışan kas grupları: Ön bacak, kalça kası ve arka bacak
One Leg Deadlift 1. Ayakta durun ve
ardından 90 derece açıyla
yere doğru eğilin. 2. Sağ bacağınızı kaldırın
ve sol bacağınızın
üzerinde, diziniz hafif
bükülü pozisyonda durun.
Vücudunuzu öne doğru
indirirken sağ kolunuzla
ileriye doğru uzanıp tekrar
yukarıya kalkın. Hedef,
vücudunuzu düz bir
çizgiye getirene kadar öne
eğebilmek! 2. Başlangıç için
tamamen düz bir çizgi
olabilmeyi hayal etmeyin
ve yapabildiğiniz açıları
tercih edin. 3. Hareketi her bacak
için 20 kez tekrarlayın.
Hareketin verimliliğini
artırmak için her
iki tarafa ikişer set
uygulayabilirsiniz.
Çalışan kas grupları: Arka
bacak, kalça ve omurga