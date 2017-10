Özellikle kadınlar için zayıf ve güzel görünmek çok önemlidir. Zayıf ve hoş görünmek için ilk yapmanız gereken şey yediklerinize dikkat etmek olmalıdır.

Yediğimiz ve içtiğimiz herşey bedenimiz için çok önemlidir. Sağlıklı zayıflamak bu konuda çok önemli bir unsurdur. Daha sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmak istiyorsanız altın kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu altın kuralların başında zayıflatan yiyecekler ve içecekler gelmektedir. Zayıflamak aslında hiç kimse için bir hayal değildir.



Zayıflatan yiyecekler ve içecekler listesi

• Yoğurt tüketimini arttırarak zayıflamanızı hızlandırabilirsiniz. Yoğurt %61 yağ yakımınızı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olacak ürünlerin başında gelmektedir. 3 öğün yağsız yoğurdu listenize mutlaka ekleyin.



• Yulaf tahıllar içerisinde en fazla çözülebilen posa içermesi nedeniyle zayıflatıcı bir özelliğe sahiptir. İçerisinde demir, çinko, E vitamini ve B grubu vitaminleri bulunur. Bu bileşenler sayesinde mucizevi özelliği vardır. Kanserden vücudun korunmasına yardımcı olur. Yulaf tüketildikten sonra içinde bulunan lifler sayesinde midede uzun süre kalır ve tokluk hissi verir.



• Enginar içerisinde bulunan siyanik asit sayesinde hem kolesterolü düşürür hem de yağlanmayı önler. Düzenli enginar tüketerek kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.



• Brokoli lif ve C vitamini deposu bir sebzedir. Ayrıca kilo vermeye yarayan kalsiyumları da içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırması ile de biliniyor.



• Yumurta sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Yumurta tüketerek kendinizi uzun süre daha tok hissedebilirsiniz ve zayıflatan yiyecekleri sabah öğününe mutlaka eklemelisiniz. Protein zengini yumurta sayesinde geç acıkacaksınız.







• Kafein çoğu insanın keyfi içtiği bir içecek olsa da, metabolizmayı hızlandırdığı için vücuda enerji verir ve zayıflamaya etki eder.



• Yeşil çay özellikle uzak doğu ülkelerinde bol miktarda tüketilir. Yeşil çayın vücudu incelttiği ve selülitleri azalttığı doğrudur. Uzun süre tüketilmesi durumunda cildinizdeki nem dengesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bağırsak ve sindirim sistemini rahatlatıcı özelliği de vardır. Evinizde ve iş yerinizde mutlaka yeşil çay tüketiniz ve yağlarınızdan sağlıklı bir yolla kurtulmuş olursunuz.



• Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinde olan nar hormonlarınızın dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca güçlü bir antioksidan özelliği vardır.



• Kivi C vitamin oranı en yüksek meyvelerden biridir. Vücudu bir kalkan gibi korur ve şekeri kontrol altına alarak zayıflamaya yardımcı olur. Günde 3 kivi tüketerek iştahınızı azaltabilirsiniz. İştahınızı kesecek olan kivi sayesinde zayıflayacaksınız.



En çok zayıflatan yiyecekler saymakla bitmeyecektir. Düzenli sebze, balık, et, tavuk tüketimi ile kilolarınızdan ve yağlarınızdan kurtulmanız çok kolay olabilir. Zayıflatan yiyecekleri hayatınıza almalı ve bunu bütün hayatınız boyunca uygulamalısınız. Zayıflatan yiyecekler, sizi zayıflatmanın yanında içerdiği vitaminler ve faydaları ile enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Düzensiz ve yanlış tüketilen yiyecekler kilo alımına sebep olacağı gibi, vücudunuz için gerekli olan vitamini de almamış olacaksınız. Bu gibi durumlara engel olmak için zayıflatan yiyecekleri mutfağınızdan eksik etmemelisiniz. Zayıflamanın en bilindik altın kuralı, sağlıklı yiyecekler ile zayıflamaktır. Doğanın bizlere sunduğu bu hızlı zayıflatan yiyecekler sayesinde vitaminsiz kalmayacaksınız. Sağlıklı ve düzenli beslenmenin tüm hayat döngünüz için gerekli olduğu gerçeğini asla göz ardı etmemelisiniz.



