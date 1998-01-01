Hepimiz sağlıklı ve uzun bir ömrün yanında güzel görünmek istiyoruz. Tabii ki ünlüler de farklı değil. Aktörler ve aktristler çeşitli roller için kilo almak ya da vermek zorunda kalsa da genelde bedenlerini daha iyi hissetmek için fitness yapan bir çok ünlü var.

Aralarından birkaçının çarpıcı değişimleri de gerçekten oldukça etkileyici. İşte kendilerini spor yaparak bambaşka insanlara dönüştüren o ünlü isimler.



Christina Aguilera yoga pratiğini çok seviyor.

Christina Aguilera, Kadın Sağlığı isimli bir dergiye verdiği röportajda, “İstediğim beden ya da vücuda kavuşmak için yoksunluğa girmiyorum.” dedi. Öyleyse bu ikonik pop yıldızı böyle inanılmaz bir şekle girmek için ne yapıyor? Yoga seviyor. Aguilera, ikinci çocuğuna hamile kaldığında yoga yaptı ve hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha iyi hissettiğini keşfetti. Haftada birkaç kez bir-iki saatlik vinyasa yoga seansları yapmak üzere, Venedik'teki yoga öğretmeni Krista Cahill ile çalışmaya başladı.



Miranda Lambert, devre antrenmanlarının hayranı.

Miranda Lambert, dönüşümü son derece popüler olan bir ünlüydü. Lambert'in kilo verme çabasında ameliyat olduğunu söyleyenler bile vardı ama star bu dedikoduları hemen ortadan kaldırdı. Lambert, kilolarını tamamen herkes gibi bir kişisel eğitmen ile vermeyi başardı. Bill Crutchfield ile çalışan Miranda Lambert, sıkı antrenmanlarla fazla kiloları verip şekilli bir vücuda sahip olmayı başaranlardan.







Khloe Kardashian bir yaşam tarzı yarattı.

"Eğer beş yıl önce bana kendimi tamamen sağlık ve fitness konusuna adayacağım, başkalarına ilham kaynağı olacağım, başkalarının yollarını bulmak için ihtiyaç duyduğum bir itki olacağımı söylenseydi yüzlerine gülerdim ve şöyle derdim: Ben? Tombul olan? Kesinlikle olmaz! ” Khloe Kardashian Instagram üzerinden bu mesjı büyük bir açık yüreklilikle yayınladı. Herhangi birinin Khloe Kardashian'ı "tombul" olarak düşündüğüne inanmak zor ama o mücadelesini paylaşmak için utangaç davranmadı.







Hilary Duff güçlü bacaklarıyla gurur duyuyor.

Birçoğumuz büyük olasılıkla Hilary Duff'ı Lizzie Mcguire ile ilişkilendirirken, bu Younger star da yoğun bir programa rağmen, muhteşem vücudunu korumak için antrenman yapan bir anne. Shape ile yaptığı bir röportajda Duff, koşu bandı, merdiven tırmanışı ve kürek gibi kardiyo içeren antrenmanları yaptığını anlattı. Hilary’nin şu an en memnun olduğu bölgesi güçlü bacakları.



