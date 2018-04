İdeal kilonuzla yazı formda geçirin

Uzman Diyetisyen Hatice Baygut ideal kiloya ulaşmak için yapılması gerekenleri anlatıyor

Havaların ısınması ile birlikte kilo vermeye ilgi doğal olarak artıyor. Son zamanlarda bir anda ortaya çıkıp moda olan birçok diyet de yazın gelmesiyle daha çok ilgi çekiyor. Sağlıklı beslenmek için günlük kalorinin yüzde 50-55’inin karbonhidrattan, yüzde 15-20’sinin proteinden, yüzde 25-30’unun ise yağlardan gelmesi gerekir. Moda diyetler ise yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayamadıklarından sağlık sorunlarına neden olabilir.



Doğru diyeti bulmak

karbonhidrat içeren gıdalar daha az tüketilmekte. Bu diyetlerle kilo verilir fakat proteinlerin sindirimiyle açığa çıkan maddeler böbrekler ve karaciğeri yorar. Sadece protein ağırlıklı beslenmek kalp ve damar hastalıkları riskini de artırır. Karbonhidratlı gıdaların az tüketilmesi yağdan alacağımız enerjinin artmasına neden olur. Hayvansal proteinlerin yağ içerikleri de fazladır. Ekmeği beslenme düzeninden çıkarmak da son derece sakıncalı. Kasların enerji kaynağı olarak kullanılmaması için her gün yeterli miktarda ekmek tüketilmeli. Önemli olan ekmeğin ya da alınan karbonhidratın miktarı ve türünün iyi ayarlanması. Gereksinimden düşük kalori içeren diyetler ise, bazal metabolizma hızını düşürerek, normal beslenme başlayınca vücudun daha fazla yağlanmasına neden olur. Sürekli farklı diyetleri denemek metabolizma hızınızı da olumsuz yönde etkiler. Amaç tartıldığında kilonun azalmasının yanında, yağ yüzdesinin de azalması ve sağlık sorunları ortaya çıkmadan kişinin zayıflama olmalı. Normal olan haftada 0.5-1 kg. verilmesi. Yeterli ve dengeli beslenme şekli kişiye özeldir ve bireyin yaşı, vücut yapısı, boyu, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi gibi birçok faktör göz önüne alınarak sağlanır.



Yaza zinde girmenin sırları

Günün en önemli öğünü kahvaltı: Asla güne kahvaltısız başlamayın. Kahvaltı metabolizmanızı uyandırıyor. Yaz aylarında yapacağınız kahvaltıda az yağlı peynir çeşitleri, taze yeşillikler ve kafeinli içecekler yerine süt, taze sıkılmış taze meyve suları ve bitki çaylarına ve tam tahıllı gevreklere yer verebilirsiniz.

Az ve sık beslenin: Dört yapraklı yoncayı uygulayın; yeterli ve dengeli beslenmeyi hedeflemek için, üç ana ve üç ara öğün şeklinde beslenmeli ve ana öğünlerinizde dört besin grubuna yer vermelisiniz. Bunlar süt grubu, tahıl grubu, sebze-meyve grubu ve et grubudur.

Ağır yemeklerden kaçının: Yağlı yiyecekler ve yağda kızartmalardan uzak durmalısınız. Pişirme yönteminizi seçerken buharda, ızgara veya fırında pişirmeyi tercih etmelisiniz; böylece hem kalori alımınızı azaltacaksınız hem de sindirim güçlüğü yaşamayacaksınız.

Kan şekerinizi hızlı yükselten besinlerden kaçının: Kan şekerinizi hızlı yükselten, kısa süreli tok tutan yiyecekler yerine tam tahıllı, lif içeriği yüksek besinlere yer verin. Hamur işleri, şerbetli tatlılar sıcak yaz aylarında önerilmez. Bunların yerine meyveli tatlılar veya sütlü tatlıların tüketimi hem daha hafif hem daha sağlıklı olur.

Günde en az 2 litre su için: Her gün en az 2-2.5 litre su tüketin. Su, terleme ile artan sıvı ihtiyacını ve mineral ihtiyacınızı karşılamakla birlikte, vücutta oluşan toksinlerin atılmasına, vücut işlevlerinin düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Sıvı ihtiyacınızı süt, ayran, meyve suyu gibi içeceklerle de destekleyebilirsiniz.

Spor: Fiziksel aktivitenizi artırarak ekstra yüklerinizden daha rahat arınırsınız.