İdeal kiloya ulaşmak için Şeyda Coşkun'dan 7 öneri...

1. Yavaş ve iyi çiğneyin: Tokluk hissi, yemek yendikten 20 dakika sonra hissedilmeye başlanır. Yavaş yemek yemeye özen gösterin. Yemek esnasında lokmalar arasında çatalınızı, kaşığınızı, bıçağınızı masaya bırakın, yemeğinize sık sık ara verin.

2. Porsiyonlarınızı küçültün: Tabağınıza koyduğunuz yiyeceklerin miktarını uygun şekilde ayarlayın. Büyük bir tabağın içinde küçük bir porsiyon olmasındansa küçük bir tabaktaki yemek gözünüzü doyuracak. Televizyon, bilgisayar karşısında asla yemek yemeyin. Fark etmeden çok gıda tüketirsiniz.



3. Su içmeyi asla ihmal etmeyin: Her gün 2-3 litre su için.



4. Yemek yerine spor: Öfke, depresyon, sıkıntı, mutsuzluk gibi negatif duygu durumlarında kendinizi dışarı atıp yürüyüş yapın. Unutmayın, en büyük antidepresan yürüyüştür.



5. Yağ kullanımına dikkat edin: Yemekleri pişirirken özellikle hayvansal kökenli doymuş yağları (tereyağı, iç yağı...) mümkün olduğunca kullanmayın. Yemeklere et, kıyma, tavuk koyuyorsanız asla ekstra yağ ilave etmeyin. Çünkü bu protein kaynakları zaten yağ içerir. Aksi taktirde yemeğe ilave ettiğiniz yağ ile protein içindeki yağ arasında savaş çıkar. Savaşı kazanan yağ ise vücudunuzda depolanır!



6. Kahvaltı etmeden güne başlamayın: Sabahları kurt gibi aç uyanmalısınız, bu doğru beslendiğinizin göstergesi. Aç uyanmıyorsanız akşam yemeğini fazla kaçırmışsınız demektir. Ortalama 8-9 saatlik açlık sonrası vücut, beslenmeye en çok sabah ihtiyaç duyar. Bu yüzden de en önemli öğün kahvaltıdır. Kahvaltı güne zinde başlamak ve metabolizmanızın sağlıklı çalışması için şart.



7. Ana öğün atlamayın: ‘Bir öğün atladım, kardayım’ diye düşünmeyin. Atladığınız öğün daha çabuk acıkmanıza yol açar. Yemek aralarının dört saat olmasına özen gösterin.



