Haftada ortalama üç gün yaparsanız, iki ay
sonra göğsünüzü gere gere tiril tiril elbiselerinizi,
şortunuzu ve favori bikininizi giyebilirsiniz!
Gyrokinesis
Nasıl bir
egzersiz?
Yoga, dans, jimnastik ve tai chi’den
esinlenen gyrokinesis, ritmik ve akıcı
seri egzersizlerden oluşuyor. Tüm
vücudu yumuşak, akıcı ve harmonik
bir şekilde, nefesle bağlantılı, yoga
dansı yapar gibi çalıştırıyor.
Vücuda
faydaları
neler?
Egzersizlerle beraber alınan
nefesler, sinir sisteminizi uyararak
vücudunuzdaki enerji kanallarını
açar, metabolizmanızı hızlandırır ve
kana daha fazla oksijen pompalar.