İki ayda fit ol!

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Diyet? Yok sıkıcı! Koşu? Tek başına olmuyor!

Haftada ortalama üç gün yaparsanız, iki ay sonra göğsünüzü gere gere tiril tiril elbiselerinizi, şortunuzu ve favori bikininizi giyebilirsiniz!



Gyrokinesis



Nasıl bir egzersiz?

Yoga, dans, jimnastik ve tai chi’den esinlenen gyrokinesis, ritmik ve akıcı seri egzersizlerden oluşuyor. Tüm vücudu yumuşak, akıcı ve harmonik bir şekilde, nefesle bağlantılı, yoga dansı yapar gibi çalıştırıyor.



Vücuda faydaları neler?

Egzersizlerle beraber alınan nefesler, sinir sisteminizi uyararak vücudunuzdaki enerji kanallarını açar, metabolizmanızı hızlandırır ve kana daha fazla oksijen pompalar.



