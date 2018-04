Şeyda Coşkun'dan öneriler...

• Lifli besinler tüketin.

• Doğru bel egzersizleri yapın. Örneğin oklava yardımıyla bel egzersizleri yapabilirsiniz. Elinize oklava alın, yumuşak bir zemine oturup dengeyi sağlamak için bacaklarınızı uzatıp açın. Sopayı boynunuzun arkasından omuzlarınıza yerleştirin ve ellerinizi uçlarına koyun. Dik oturuşunuzu bozmadan karnınızı içe doğru çekerek sıkın ve kendinizi sağa doğru çevirin. Sonra aynı Şekilde sola doğru çevirin. Bunu yaparken başlangıç pozisyonuna geçtiğiniz her defa nefes alıp çevirme işlemi sırasında nefes vermeyi unutmayın. Bu hareketi her bir yÖn için 10 olmak Üzere toplam 20 kez yapın.

• Her öğünden önce 1 bardak su içmeyi unutmayın.

• Beyaz ekmeği hayatınızdan çıkarın.

• Düzenli spor yapın.

• Pilatesi hayatınıza sokun.

• Porsiyonlarınızı azaltın. Gözünüz değil mideniz doysun!

• Ne kadar çok aç hissederseniz o kadar çok yersiniz. Bu nedenle öğün aralarını unutmayın. Sağlık probleminiz yoksa ara öğünlerden vazgeçin.