İşte diyet yapmadan zayıflamanın formülü!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Diyet yapmadan zayıflamak mümkün mü? Beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak tefek değişikliklerle mümkün!

Diyet yapmadan, 20 adımda zayıflamaya ne dersiniz? Hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle diyet yapmadan nasıl kilo verebileceğinizi Hisar Intercontinental Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…



Yemek yeme sürenizi belirleyin

20 dakika boyunca bir zamanlayıcı ayarlayın ve ne kadar sürede yemek yediğinizi keşfedin. Bu karmaşık bir diyet planı olmadan zayıflamanızı sağlayacak iyi alışkanlıklardan biridir. Böylece her lokmanın tadını alarak yemek yiyebilirsiniz. 20 dakikalık bir süreye yayarak yediğiniz küçük porsiyonlardaki yiyecekler, hem yemekten keyif almanızı sağlar hem de vücudunuzun doygunluk hormonlarını tetikler.



