Yazın fit kalmak için yazlık diyet programınızı mutlaka spor ile desteklemelisiniz. Eğer zaten ideal kilonuzdaysanız ve sıkı bir diyet listesine ihtiyacınız yoksa, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bağlı kalarak ve hafif egzersizler yaparak zinde bir yaz geçirebilirsiniz. Bunun için güçlü mutfakları da olan Istagram’ın ilham verici isimlerinin sayfalarında biraz zaman geçirmeye ne dersiniz?

Diyet denince aklınıza hemen kibrit kutusu kadar beyaz peynir, Şirinler için hazırlanmış ufacık porsiyonlar mı geliyor? Aslında diyet, sağlıklı beslenme demek. Sağlıksa iyi beslenme ve sporla neredeyse aynı anlama geliyor. Ancak kendinizi aç bırakarak, bilinçsizce yaptığınız diyet ya da işin uzmanı olmayanlardan öğrendiğiniz spor uzun vadede olumlu sonuçlar almanızı ve fit görünmenizi sağlayamaz. İhtiyacınız olan, doğru adresleri takip etmek, mevsime uygun sağlıklı beslenmek ve egzersiz ipuçlarını öğrenmek olabilir.

Yazlık Diyet Nedir, Ne Değildir?

Yalnız sıcak günlerin etkisiyle çok ağır yemekler yenemiyor olsa da şeytan ayrıntıda gizlidir. Çok bunalınca yenen büyük porsiyonlar, soslu dondurmalar, denizden çıkınca daha lezzetli olduğu için saldırılan bol yağlı atıştırmalıklar, yaz akşamlarında keyifle içilen bol buzlu, kalorili içecekler… Yazlık diyet kavramının oluşmasının nedenleri detaylarda saklı. Ayrıca alınan besinler kadar alınmayanlar ve sıvılar da yazın sağlıklı beslenme rutinini baltalar. Gerçek, lezzetli ve son derece sağlıklı bir rutin oluşturmak ve mutfağınızı şenlendirmek isterseniz Çağatay Demir’in sayfasında keşfe çıkabilirsiniz.







Günlük Rutinler Önemlidir

Zeynep Çapay da tarifleri, podcast serisi ve Alışkanlık Olsun adlı tablolarıyla oldukça çalışkan, cesaretlendirici ve ilham verici bir diyetisyen. Bu tablolarda su içme, egzersiz yapma akşam 19.30’dan sonra yemek yememe ve şeker tüketmeme gibi günlük uyarılar bulunuyor. Bunlara uydukça tabloyu işaretliyorsunuz. Sonuçta diyetinize ne kadar sadık kaldığınızı ya da hangi hataları sıklıkla yaptığınızı görüyorsunuz. Diyetisyenin sağlıklı ürünleri kullanarak oluşturduğu basit ama lezzetli tarifler hızla uygulanabilir olmalarıyla da dikkat çekiyor.









Diyetle Başlayın Sporla Destekleyin

Diyetle ideal kilonuza ulaştıktan sonra, bu kiloyu muhafaza ederek fit kalabilmeniz için sporla vücudunuzu sıkılaştırmalısınız ve bunu zaten biliyorsunuz. Yaz sıcaklarında spor yapmak zor gelebilir; sabah ya da akşamüstü serinliğinde yürüyüşe çıkmayı ve pilates egzersizleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Ama bunu nasıl yapacağınızı ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Instagram’ın ilham verici sporcularına yakından bakmanın tam zamanı. İşte pilatesi sizin için keyifli hale getirecek bazı adresler.





Stil ve Spor

Seda Altın pilatesin en stil sahibi, en renkli ve ilham verici yüzlerinden biri. Önerileri, tarifleri ve egzersiz yöntemlerinin yanı sıra yaşam tarzıyla da dikkat çeken bir isim. https://www.instagram.com/sedaaltiin_/ adresi hem pilates modasını takip etmenizi hem de sıkı bir egzersiz yapmanızı sağlıyor.









Evde Pilates Keyfi

Necla Karahalil farklı bir mizahı olan, genç bir pilates eğitmeni ve tasarımcı. Sayfasında evde pilatesin püf noktalarına eğlenceli bir üslupla değiniyor. Kendi ifadesiyle fake reformer ile yapılan egzersizlerden hızla olumlu sonuçlar alınabilir gibi görünüyor. Kedisi, çizimleri ve eğlenceli içerikleri evde spor yapmayı keyifli hale getiriyor.





Sporcu Ruhlar İçin

Neval Gördük ise sporcu ruhunu yansıtan eğitmenler arasında. Onun da hafif ve zorlayıcı egzersiz önerilerinin yanı sıra sağlıklı bir mutfağı var. Sporcu beslenmesi konusunda da ilham verici öneriler içeren sayfasını incelemenizi öneririz.









Pratik ve Kolay Uygulanabilir

Orta ve ileri yaşlarda da harika bir vücuda sahip olunabileceğini vurgulayan bir başka sayfaya da dikkat çekmek isteriz. Pratik anlatımı ve hızla uygulanabilir hareketlerden oluşan setleri dikkat çekici.



