Kalori yakmak için salata yiyin

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Diyetisyen Safiye Taş, yaz ayları öncesi birçok kişinin fazla kilolarından kurtulmak istediğine dikkat çekerek, diyet için önemli olanın çiğ sebze, yani salata tüketmek olduğunu söyledi.



Diyet listelerinin olmazsa olmazı salatanın sırrının "posa" olduğunu, vücudun posadan enerji açığa çıkarmak için enerji harcadığını belirten Taş, "Yani oturduğunuz yerden kalori harcar, yağ yakarsınız" dedi.



Yaz mevsiminin yaklaşması, fazla kilolarını, göbeklerini dert edenlerin çeşit çeşit diyetlere başvurmasına neden olurken; İzmir Kent Hastanesi Diyetisyeni Safiye Taş, diyetisyenlerin neden en az iki öğünde salata önerdiği, salata yemeden diyet olup olmayacağı, alternatifinin bulunup bulunmadığı sorularını yanıtladı. Diyet için önemli olanın çiğ sebze tüketmek olduğunu belirten Taş şunları söyledi:



"Çiğ sebzeyi sadece salata olarak düşünmeyin, yoğurdun içine ilave edeceğiniz çiğ salatalık, havuç, kırmızı veya yeşil biber, maydanoz, taze nane de aynı işlevi görecektir. Ya da yemeğin yanında yiyebileceğiniz birkaç yaprak roka da salata yerine geçer. Semizotu ister yoğurtla, ister limonlu ekşili tüketilebilir. Salatanın diyette bu kadar vazgeçilmez olmasının sebebi ise sebzelerin posa içerikleridir. Posa, çözünür ve çözünmez posa olmak üzere ikiye ayrılırken, sebzeler çözünmez posa içerir. Salatanın tavsiye edilmesinin ana sebebi içerdiği posadır. Çiğ sebzelerin posanın yanı sıra vitamin ve minerallerden, fitokimyasal dediğimiz kansere karşı koruyucu etkisi olan maddelerden oldukça zengin olmalarıdır. Posa, vücudun enerjiye çeviremediği bir karbonhidrat türü. Vücuda girer, ağızda, midede ve bağırsaklarda enerjiye çevrilemez. Sebzelerin posa ve su içeriklerinin yüksek olmasına bağlı olarak kalori değerleri düşüktür. Vücudumuz posadan bu düşük olan enerjiyi açığa çıkarmak için daha fazlasını harcar. O nedenle diyetisyenler posa, vitamin, mineral içerme, tokluk hissi yaratma, kabızlığı önleme, kan şekerini ve insülin salınımını dengeleme, kolesterolü düşürmeye yardımcı olma, kansere karşı koruyucu özellikleri sahip çiğ sebze tüketimini oturduğumuz yerden kalori harcayıp, yağ yakmamız için öneriyor. Çiğ sebzelerin ister doğranmış, ister doğranmamış şekilde tüketilmesi bir diyet klasiği oluyor, diyetisyenler de bu doğa mucizelerini baş tacı yapıyor." (DHA)



