Karatay Diyeti nasıl yapılır?

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Yaz geliyor. Fazla kilolarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Karatay Diyet listesini sizler için derledik.

PAZARTESİ

Kahvaltı (08.00-09.00)

•İki adet yumurta (Suda haşlanarak rafadan ya da kayısı kıvamında hazırlanmış. Tereyağında peynirli omlet de yapılabilir.)

•8-10 adet tuzu alınmış yeşil ya da siyah zeytin

•Bir avuç içi kadar beyaz peynir,

•4-5 adet gün kurusu kayısı

•Şekersiz bitki çayı, su ya da meyve çayı

•Bir (ince belli) çay bardağı ceviz (Ekmek yerine beyaz peynirle birlikte yenebilir. Cevizler mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.)



Öğle yemeği (13.00-14.00)

•Bir avuç içi kadar dana söğüş, bol salata ve zeytinyağlı fasulye

•Salata olarak dilimlenmiş ya da rendelenmiş turp ve havuç veya mevsim salatası, doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmalıdır.

•Bir su bardağı tuzsuz ayran

•Arzu edildiği kadar şekersiz bitki çayı ya da su



Ara öğün (şart değil) (15.00)

•Yarım su bardağı kadar ceviz

•Şekersiz olarak sevdiğiniz herhangi bir çay ya da taze limonlu su



Akşam yemeği (18.00-19.00)

•Balık, yeşil soğan, roka ve turp (Salata bol miktarda hazırlanıp, içine, doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile birlikte tane keten tohumu ilave edilerek hazırlanmalıdır.)

