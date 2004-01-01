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Karma felsefesi diyet programı ve tarifleri

Karma Felsefesi Diyeti’nde bilinenin aksine ana hedef kilo vermek değil, vücudu sağlıklı bir şekilde ruhen ve fiziken arındırarak, vücudun dengesini korumasına yardımcı olmaktır.

TARİFLER
Yulaflı kefir
Malzemeler
• 1 su bardağı kefir
• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 çay bardağı böğürtlen (dondurulmuş da olur)
• 1 tatlı kaşığı keten tohumu
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 çimdik vanilya özütü

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırarak tüketin.

Maş fasülyeli salata
Malzemeler
• 1/2 göbek salata
• 6 yaprak roka
• 1 çay bardağı haşlanmış maş fasülyesi
• 1 çay kaşığı sumak
• 2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
• 1/2 limon suyu
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.

Karma meyve karışımı
Malzemeler
• 1 elma
• 2  kivi
• 1 kase dolusu taze ıspanak
• 1/2 limon suyu
• 1 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi blender’dan geçirerek için.

Meyve salatası
Malzemeler
• 1 portakal
• 1/2 greyfurt
• Taze nane yaprakları
• 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi küçük küçük doğrayın ve karıştırın.



Ispanak salatası
Malzemeler
• 2 kase doğranmış ıspanak
• 1 çay bardağı haşlanmış kinoa
• 1 çay bardağı nar
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı doğal nar ekşisi
• 1 limon
• 1 dal doğranmış yeşil soğan

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.

Turuncu gerçek smoothIe
Malzemeler
• 1/2 mango
• 1 dilim ananas
• 1 çay bardağı badem sütü

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.

Yulaflı omlet
Malzemeler
• 1 çorba kaşığı yulaf kepeği
• 1 yumurta
• 1 dilim light peynir
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1/2 demet maydanoz

Hazırlanışı
Maydanozu ince ince doğrayın. Peynirle karıştırın. Yumurtayı çırpın. Zeytinyağı koyduğunuz tavada hepsini pişirin.



Buharda sebze
Malzemeler
• 1 kabak
• 2 kuşkonmaz
• 2-3 parça brokoli
• 1 limon
• 1 su bardağı esmer pirinç lapası
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı
Limonu doğrayarak suyun içine atın, sezbzeleri buharda pişirin. Doğrayıp pirinç lapasıyla karıştırın. Zeytinyağı dökerek tüketin.

Karma diyeti çorbası
Malzemeler
• 1 yemek kaşığı mercimek
• 1 kase taze ıspanak
• 1 kereviz
• 1 kabak
• 1 soğan
• 1 sarımsak
• 1 kapya biber
• 1 havuç
• 3-4 parça brokoli
• 1 çimdik kimyon ve tuz
• 1 çay kaşığı zencefil rendesi
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çimdik tarçın
• 1 çay bardağı kıyılmış maydanoz
• 1/2 limon

Hazırlanışı
Limon ve maydanoz dışındaki tüm malzemeleri aldığı kadar su ile pişirip blender’dan geçirin. Maydanoz ve limonu ekleyerek tüketin.



Zencefilli domates suyu
Malzemeler
• 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi
• Karabiber
• Fesleğen
• Nane
• 1 su bardağı taze domates suyu

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırıp tüketin.



KARMA FELSEFESİ DİYETİ
1. GÜN
Kahvaltı
• Yulaflı kefir
Ara öğün
• 1 bardak yeşil çay
• 3 kuru kayısı
Öğle
• Maş fasulyeli salata
İkindi
• Karma meyve karışımı
Akşam
• Bol soğanlı ve defne yapraklı 200 gr fırın somon
• Az yağlı, 1 yemek kaşığı elma sirkeli havuç-roka-turp salatası
• 1 şişe greyfurt dilimli maden suyu
Yatarken
• Tarçın serpilmiş
• 1 çay bardağı yoğurt
• 1 dilim ananas

2. GÜN
Kahvaltı
• Meyve salatası
• 4 küçük mozzarella topu
• 2 dilim diyet kraker
• 10 badem
Ara öğün
• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay
Öğle
• Ispanak salatası
Ara öğün
• Turuncu gerçek smoothie
Ara öğün
• 200 gr ızgara bonfile
• 4 adet limonlu suda haşlanmış kuşkonmaz
Ara öğün
• 1 su bardağı tarçınlı kefir
• Yarım kase yaban mersini

3. GÜN
Kahvaltı
• Yulaflı omlet
• 1 kivi
• 5 yarım ceviz
Ara öğün
• 4 tane karabiberli çubuk tarçınlı yeşil çay
Öğle
• Buharda sebze
Ara öğün
• 1 bardak kefir
• 2 kivi
Akşam
• Karma diyeti çorbası
Ara öğün
• Zencefilli domates suyu

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