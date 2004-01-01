Hazırlanışı
Tüm malzemeyi küçük küçük doğrayın ve karıştırın.
Ispanak salatası
Malzemeler
• 2 kase doğranmış ıspanak
• 1 çay bardağı haşlanmış kinoa
• 1 çay bardağı nar
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı doğal nar ekşisi
• 1 limon
• 1 dal doğranmış yeşil soğan
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.
Turuncu gerçek smoothIe
Malzemeler
• 1/2 mango
• 1 dilim ananas
• 1 çay bardağı badem sütü
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
Yulaflı omlet
Malzemeler
• 1 çorba kaşığı yulaf kepeği
• 1 yumurta
• 1 dilim light peynir
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1/2 demet maydanoz
Hazırlanışı
Maydanozu ince ince doğrayın. Peynirle karıştırın. Yumurtayı çırpın. Zeytinyağı koyduğunuz tavada hepsini pişirin.
Buharda sebze
Malzemeler
• 1 kabak
• 2 kuşkonmaz
• 2-3 parça brokoli
• 1 limon
• 1 su bardağı esmer pirinç lapası
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Limonu doğrayarak suyun içine atın, sezbzeleri buharda pişirin. Doğrayıp pirinç lapasıyla karıştırın. Zeytinyağı dökerek tüketin.
Karma diyeti çorbası
Malzemeler
• 1 yemek kaşığı mercimek
• 1 kase taze ıspanak
• 1 kereviz
• 1 kabak
• 1 soğan
• 1 sarımsak
• 1 kapya biber
• 1 havuç
• 3-4 parça brokoli
• 1 çimdik kimyon ve tuz
• 1 çay kaşığı zencefil rendesi
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çimdik tarçın
• 1 çay bardağı kıyılmış maydanoz
• 1/2 limon
Hazırlanışı
Limon ve maydanoz dışındaki tüm malzemeleri aldığı kadar su ile pişirip blender’dan geçirin. Maydanoz ve limonu ekleyerek tüketin.
Zencefilli domates suyu
Malzemeler
• 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi
• Karabiber
• Fesleğen
• Nane
• 1 su bardağı taze domates suyu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırıp tüketin.
KARMA FELSEFESİ DİYETİ
1. GÜN
Kahvaltı
• Yulaflı kefir
Ara öğün
• 1 bardak yeşil çay
• 3 kuru kayısı
Öğle
• Maş fasulyeli salata
İkindi
• Karma meyve karışımı
Akşam
• Bol soğanlı ve defne yapraklı 200 gr fırın somon
• Az yağlı, 1 yemek kaşığı elma sirkeli havuç-roka-turp salatası
• 1 şişe greyfurt dilimli maden suyu
Yatarken
• Tarçın serpilmiş
• 1 çay bardağı yoğurt
• 1 dilim ananas
2. GÜN
Kahvaltı
• Meyve salatası
• 4 küçük mozzarella topu
• 2 dilim diyet kraker
• 10 badem
Ara öğün
• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay
Öğle
• Ispanak salatası
Ara öğün
• Turuncu gerçek smoothie
Ara öğün
• 200 gr ızgara bonfile
• 4 adet limonlu suda haşlanmış kuşkonmaz
Ara öğün
• 1 su bardağı tarçınlı kefir
• Yarım kase yaban mersini
3. GÜN
Kahvaltı
• Yulaflı omlet
• 1 kivi
• 5 yarım ceviz
Ara öğün
• 4 tane karabiberli çubuk tarçınlı yeşil çay
Öğle
• Buharda sebze
Ara öğün
• 1 bardak kefir
• 2 kivi
Akşam
• Karma diyeti çorbası
Ara öğün
• Zencefilli domates suyu