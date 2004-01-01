Karma Felsefesi Diyeti’nde bilinenin aksine ana hedef kilo vermek değil, vücudu sağlıklı bir şekilde ruhen ve fiziken arındırarak, vücudun dengesini korumasına yardımcı olmaktır.

TARİFLER

• 1 su bardağı kefir• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi• 1 çay bardağı böğürtlen (dondurulmuş da olur)• 1 tatlı kaşığı keten tohumu• 1 çay kaşığı tarçın• 1 çimdik vanilya özütüTüm malzemeyi karıştırarak tüketin.• 1/2 göbek salata• 6 yaprak roka• 1 çay bardağı haşlanmış maş fasülyesi• 1 çay kaşığı sumak• 2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu• 1/2 limon suyu• 1 tatlı kaşığı zeytinyağıTüm malzemeleri karıştırarak tüketin.• 1 elma• 2 kivi• 1 kase dolusu taze ıspanak• 1/2 limon suyu• 1 çay kaşığı zencefilTüm malzemeyi blender’dan geçirerek için.• 1 portakal• 1/2 greyfurt• Taze nane yaprakları• 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi küçük küçük doğrayın ve karıştırın.







Ispanak salatası

Malzemeler

• 2 kase doğranmış ıspanak

• 1 çay bardağı haşlanmış kinoa

• 1 çay bardağı nar

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı doğal nar ekşisi

• 1 limon

• 1 dal doğranmış yeşil soğan



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.



Turuncu gerçek smoothIe

Malzemeler

• 1/2 mango

• 1 dilim ananas

• 1 çay bardağı badem sütü



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.



Yulaflı omlet

Malzemeler

• 1 çorba kaşığı yulaf kepeği

• 1 yumurta

• 1 dilim light peynir

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• 1/2 demet maydanoz



Hazırlanışı

Maydanozu ince ince doğrayın. Peynirle karıştırın. Yumurtayı çırpın. Zeytinyağı koyduğunuz tavada hepsini pişirin.







Buharda sebze

Malzemeler

• 1 kabak

• 2 kuşkonmaz

• 2-3 parça brokoli

• 1 limon

• 1 su bardağı esmer pirinç lapası

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Limonu doğrayarak suyun içine atın, sezbzeleri buharda pişirin. Doğrayıp pirinç lapasıyla karıştırın. Zeytinyağı dökerek tüketin.



Karma diyeti çorbası

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı mercimek

• 1 kase taze ıspanak

• 1 kereviz

• 1 kabak

• 1 soğan

• 1 sarımsak

• 1 kapya biber

• 1 havuç

• 3-4 parça brokoli

• 1 çimdik kimyon ve tuz

• 1 çay kaşığı zencefil rendesi

• 1 çay kaşığı pul biber

• 1 çimdik tarçın

• 1 çay bardağı kıyılmış maydanoz

• 1/2 limon

Hazırlanışı

Limon ve maydanoz dışındaki tüm malzemeleri aldığı kadar su ile pişirip blender’dan geçirin. Maydanoz ve limonu ekleyerek tüketin.







Zencefilli domates suyu

Malzemeler

• 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi

• Karabiber

• Fesleğen

• Nane

• 1 su bardağı taze domates suyu



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırıp tüketin.







KARMA FELSEFESİ DİYETİ

1. GÜN

Kahvaltı

• Yulaflı kefir

Ara öğün

• 1 bardak yeşil çay

• 3 kuru kayısı

Öğle

• Maş fasulyeli salata

İkindi

• Karma meyve karışımı

Akşam

• Bol soğanlı ve defne yapraklı 200 gr fırın somon

• Az yağlı, 1 yemek kaşığı elma sirkeli havuç-roka-turp salatası

• 1 şişe greyfurt dilimli maden suyu

Yatarken

• Tarçın serpilmiş

• 1 çay bardağı yoğurt

• 1 dilim ananas



2. GÜN

Kahvaltı

• Meyve salatası

• 4 küçük mozzarella topu

• 2 dilim diyet kraker

• 10 badem

Ara öğün

• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay

Öğle

• Ispanak salatası

Ara öğün

• Turuncu gerçek smoothie

Ara öğün

• 200 gr ızgara bonfile

• 4 adet limonlu suda haşlanmış kuşkonmaz

Ara öğün

• 1 su bardağı tarçınlı kefir

• Yarım kase yaban mersini



3. GÜN

Kahvaltı

• Yulaflı omlet

• 1 kivi

• 5 yarım ceviz

Ara öğün

• 4 tane karabiberli çubuk tarçınlı yeşil çay

Öğle

• Buharda sebze

Ara öğün

• 1 bardak kefir

• 2 kivi

Akşam

• Karma diyeti çorbası

Ara öğün

• Zencefilli domates suyu