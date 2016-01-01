Katlandığında sadece 16 cm!

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Voit katlandığında 16 cm olan Voit 360 Slim Koşu Bandı'nı tüketicisiyle buluşturuyor.

Kutusundan hemen çıkartılıp kullanılabilen, montaj gerektirmeyen Voit 360 Slim Koşu Bandı evde yer sorunum var diyenler için! Voit, katlandığında çok az yer kaplayan Voit 360 Slim Koşu Bandı ile yer sorununu ortadan kaldırıyor! Saatte 0,8-12 km kadar hız, zaman, mesafe, nabız ve 12 adet hazır program, 1 adet bodyfat programı, tek pencereli mavi arka ekran ışıklı LCD ekranı, 3 kademeli manuel eğim özelliği ile kalitesinden taviz vermeyen bu koşu bandı ile siz de evde spor yapmanın keyfine varabilirsiniz!