Kayısı güzelleştiriyor, gençleştiriyor, üstelik kanser riskini de azaltıyor...

Uzmanlar, Anadolu?da insanların sağlıklı yaşamında önemli yeri olan kaysının kanser riskini azaltan özelliği bulunduğuna dikkat çekiyor. Kayısının içerdiği en yüksek orandaki betakarotenin bağışıklık sisteminde, göz sağlığında ve cilt yenilenmesinde etkinlik gösterdiğine dikkat çekiliyor.Dünyada en yaygın olarak Anadolu'da (özellikle Malatya ve çevresinde) yetiştirilen kayısının Anadolu insanının sağlıklı yaşamında önemli bir yeri var. Dünyada da kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'i Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Kayısının faydaları hakkında açıklama yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hümeyra Taşçıoğlu, şunları söyledi:?Kayısının en önemli bileşeni karotenoid grubu maddelerdir. Karotenoid grubu maddeler sarı, turuncu ve kırmızı renkteki doğal pigmentlerdir. Bu maddeler vücudumuzda antioksidan etkiye sahiptirler. Kayısıda en yüksek oranda bulunan beta karoten bağışıklık sisteminde, göz sağlığında ve cilt yenilenmesinde etkinlik gösterir. Son yıllarda yapılan çalışmalar doğal antioksidan maddeler içeren gıdaların kanser, katarakt ve kardiovasküler sistem hastalıklarının oluşma riskini azalttığını ve koruyucu etkileri dolayısıyla meyve ve sebze içeren ürünlere olan ilgiyi artırdığını ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar, beta karotenin etkili bir antioksidan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Günde bir bardak yüzde 100 kayısı suyu içtiğimizde günlük karoten ihtiyacımız karşılanır.Diyetisyen Hümeyra Taşçıoğlu, kayısının aynı zamanda kalsiyum ve demir bileşenlerinin mükemmel kaynağı olduğunu hatırlatarak, "?Hamileler ve gelişme çağındaki çocuklar için kurtarıcı bir meyvedir. Özellikle kuru kayısı potasyum zengini olduğu için aritmi gibi kalple ilgili problemlerde kullanıldığında kalp kaslarını besler ve tansiyonu normale getirir. Magnezyum ve fosfor içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını geliştirir. Kayısı aynı zamanda mide rahatsızlıklarında, midede ekşime, şişkinlik, bakteriyel dengesizliği gidermek, kabızlık ve kolon kanserine karşı koruyucu olması için kullanılır." dedi.(CİHAN)