Şekerli, bol kalorili besinleri kesin ve en kısa zamanda 'hareket'lenin!
Atalarımızın söylediği ‘Bir dirhem et bin ayıp örter’ sözü günümüzde önemini kaybetti. Aksine bir dirhem etten kurtulmak için yapılan moda diyetler hayatımızın tam ortasına yerleşti.
Diyet yapmak uğruna yapılan yanlışları Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…
Gece yemek yemek yağlanmayı artırır
Diyet efsanelerinin başında yer alan bu maddeyi öncelikle bir kenara kaldırın. Gün içinde aldığınız toplam kalori eğer ihtiyacınızdan fazla ise kilo alırsınız. İster gece yiyin ister gündüz… Yine de yatmadan hemen önce yiyeceğiniz yemek mide ekşimesi ve hazımsızlık yapabilir.
Kahve sizin için iyi değildir!
Bu da bir diyet efsanesidir. Kahve, günde 2 ya da 3 fincan gibi aşırıya kaçmadan tüketildiğinde sağlıklı diyetin güvenli bir parçasıdır. Antioksidan fitokimyasallar açısından günlük ihtiyacınızı karşılamaya katkıda bulunur. Araştırmalar kahvenin Tip 2 diyabet, safra taşı, Parkinson hastalığı, hatta bazı kanserlerin azalmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak kahvenin de kontrollü tüketilmesi; krema, şeker, aromalı şuruplar gibi eklerle kalorisini artırılmaması gerekir.
Sıfır yağ tüketin!
Vücudun gelişmek için protein, karbonhidrat ve yağlara ihtiyacı vardır. Evet yağ! Fındık, tohumlar, balık, avokado, zeytin ve sütte bulunan yağ, hücreleri yenileme, enerji verme ve gerekli hormonları üretmede size yardımcı olur. Önemli olan fazla miktarda yağ tüketmek, kırmızı et ve birçok işlenmiş gıdada bulunan doymuş ve trans yağlardan uzak durmaktır. Eğer bitkisel yağları da aşırıya kaçarak tüketiyorsanız kanser ve birçok hastalığa davetiye çıkaran bir beslenme tarzınız var demektir.
Deniz tuzu tüketin!
İyotlu tuz tüketimi çocuğunuzun zeka gelişiminden sizde oluşabilecek tiroid problemlerine kadar birçok hastalıktan korunmak için önemlidir. Deniz tuzu da sofra tuzu gibidir. Deniz tuzu tüketiyorum diye tuz tüketiminizi sınırlamazsanız sizin için değişen pek bir şey olmaz. Bu nedenle deniz tuzu gibi ürünleri tercih etmek yerine tuzun tüketimini azaltmak en iyi çözümdür. Tuz yerine; biber, otlar ve baharatlar ile yemeğinizi lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca tuz oranı çok yüksek olan hazır çorbalar, çeşniler, karışımlar, peynir ve konserve gibi işlenmiş hazır gıdalardan uzak durun.
Çok su içmek tek başına yeterlidir!
Su içmek kilo kaybına yardımcı olur; ancak içme suyu sizi yüksek kalorili içeceklerden uzak tutmayı başarıyorsa… Çok su içmenize rağmen yediklerinize dikkat etmemeyi sürdürürseniz ne yazık ki kilo kaybedemezsiniz.
Şeker çocukları hiperaktif yapar!
Bu efsane doğru olmamasına rağmen inanılmaz yaygındır. Yapılan araştırmalara göre şeker tüm çocukları hiperaktif yapmaz. Ama yine de çocukların çok fazla şeker yememesine dikkat edin. Çünkü şeker tüketildiğinde sağlıklı gıda için çok az yer kalır.
Çok şeker diyabete neden olur!
Bu da çok sık rastlanan bir diyet mitidir. Şeker hastalığınız yoksa şeker yemeniz bu hastalığa neden olmaz. Rafine şekeri çok tüketmeniz diyabet riskini yükseltir. Sofra şekeri, bal ve yüksek fruktoz içeren mısır şurubu vücut için zararlıdır. Bunun yerine şekerden mümkün olduğunca kaçınarak şeker tüketimini sınırlandırmayı deneyin. Vücudunuza bir iyilik yapın: boş, şekerli kalori içeren besinleri kesin ve hareket edin!
İşlenmiş tahıllardan kaçının!
Lif, vitamin, mineral ve fitokimyasallardan zengin olan tahıllar diyetin vazgeçilmez yardımcılarıdır. Ancak işlenmiş ve yüksek ısıya maruz kalan tahıllardan uzak durmak gerekir.
Karbonhidrat kilo nedenidir!
Bu diyet efsanesine inanmayı bırakın. Tüm karbonhidratlar sizin için kötü değildir. Diyetinizde düşük karbonhidrat içeren besinleri tüketerek de kilo verebilirsiniz.