Belki ilk defa diyete başlıyorsunuz, belki de pek çok kez diyet uygulamaya çalıştınız. Bu sefer verdiğiniz kilolar kalıcı olsun istiyorsanız ilk önce kendi alışkanlıklarınızın, sevdiğiniz sevmediğiniz yiyeceklerin, diyette size kaçamak yaptıran unsurların farkına varın.

Doğru ve kaliteli beslenmek anlık değil, ömrünüz boyunca edineceğiniz alışkanlıklarınızla olsun. Yemek yemeyle aranızda fizyolojik bir bağ kurmak istiyorsanız açlık sinyallerinizin fiziksel ihtiyaçlarınız gereği mi yoksa duygusal ihtiyaçlarınızdan mı kaynaklandığına odaklanın. Fiziksel olarak açlık hissini sürekli yaşıyorsanız uyguladığınız diyetin metabolizmanıza uygun olmadığını söyleyebiliriz. Duygusal durum değişikliklerine bağlı yemek yiyorsanız, sinirlilik, yalnızlık, öfke, stres gibi duygu durum değişikliklerinde hangi besinleri ne sıklıkla tercih ettiğinizi kaydederek bir uzmanla görüşmenizde fayda var.





Uzman Diyetisyen Hande Seven Avuk



Bunlara dikkat!

• Diyet yaparken mutlu hissettiğiniz yerde, size enerji veren kişilerle beraber yemek tüketin. Örneğin, evde yemeğinizi yiyorsanız sofranızı güzelleştirin. Stres kaynağı olabilecek televizyon programlarından uzaklaşın, hafif bir müzik açmak iyi gelebilir.



• Sağlığınız bu hayattaki en değerli varlığınız, vücudunuza iyi bakın. Yüksek şeker, doymuş yağ, tuz içeren besinlerle beslenmekten kaçınıp; vitamin, mineral, protein, kaliteli karbonhidrat ve yağ içeren besinlerle beslenin.



• Yaptığınız besin tercihleri sizi suçlu ve kızgın hissettiriyorsa, anlık hazdan uzaklaşıp bedeninizi iyi beslemeye odaklanın. Ufak birkaç denemeden sonra sağlıklı besinler tükettiğinizde hem fiziksel hem de ruhsal doyuma ulaşacağınızı göreceksiniz.



• Gün içerisinde ödem, yiyip, içtikleriniz, tuvalete çıkıp çıkmama durumunuz, egzersiz gibi birçok etken kilonuzu etkileyebilir. Diyette yapılan hatalardan birisi sürekli tartılmak ve bununla birlikte vücudunuzu strese sokmak. Doğru olan haftada 1 kez, aç, üzerinizde kıyafetleriniz yokken ve tuvalete çıktıktan sonra tartılmak.

• Diyet denildiğinde herkesin aklına sevdiğimiz bütün yiyeceklerden mahrum kalmak, aç bırakılmak ve sürekli sebze yemek geliyor. Ancak bu tamamıyla hatalı bir düşünce çünkü diyet; porsiyon kontrolü dahilinde aç kalmadan her besin grubundan, olabildiğince çeşitli, yeterli ve dengeli beslenmektir.

• Diyet yaparken kendinizi başkasıyla kıyaslamak yapacağınız en büyük hata olur. Hepimiz farklıyız ve metabolizmalarımız, yaşımız, boyumuz, vücut tipimiz, genetiğimiz parmak izlerimiz gibi birbirinden çok farklı. Bütün bunlar bu kadar farklıyken kimi zaman kilo verme hızı yüksek, kimi zaman ise yavaş olabilir. Herkesin kendisine özel olan sağlıklı ağırlığa ulaşma süresi de farklıdır. Sürecin sizin için ne kadar uzun olduğuna değil, bu süreçte kendiniz için yapabildiklerinize ve değişiminize odaklanın.



• Her ne kadar günden güne bir diyet veya besin popüler olsa da aslında mucize diyet sizin kendi alışkanlıklarınız, motivasyonunuz, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınıza göre olan diyettir. Bir arkadaşınızı zayıflatan diyet, size kilo aldırabilir veya sizin için yeterli enerji ve besinleri barındırmadığı için diyet uygulama kavramından sizi uzaklaştırabilir. Bu yüzden kendi ideal diyetinizi öğrenmek için diyetisyeninizden destek alın.



- Örnek menü -

Sabah

Haftada 2 gün

• Otlu omlet

• 1 dilim ekşi mayalı ekmek

• Şekersiz beyaz çay

Haftada 3 gün

• Avokado sos (1/4 avokado + 1/2 çay kaşığı karabiber ve 1-2 damla limon suyu)

• 1/2 büyük top mozarella peyniri

• 1 dilim esmer ekmek

• Şekersiz siyah çay

Haftada 2 gün

• Tam tahıllı beyaz peynir, kurutulmuş domates ve fesleğenli yağsız tost

• Şekersiz yeşil çay

Öğle

Haftada 2 gün

• 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimekli ya da beluga mercimekli ya da maş fasulyeli kuru baklagil salatası

Haftada 3 gün

• 8 yemek kaşığı sebze yemeği yemeği

• 4 yemek kaşığı zerdeçal ve karabiberli ev yapımı yoğurt

• 1 dilim ekşi mayalı ekmek

Haftada 2 gün

• Sınırsız ödem atıcı sebze çorba

Ara

• 1 porsiyon mevsim meyvesi

• 15-20 adet çiğ kuruyemiş

• Yeşil ya da beyaz çay (şekersiz)

Akşam

Haftada 1 gün

• 200 gr fırında hindi

• Havuç, turp salatası

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

Haftada 2 gün

• 8 yemek kaşığı sebze yemeği

• 4 yemek kaşığı baharatlı yoğurt

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

Haftada 2 gün

• 200 gr ızgara balık

• Narlı roka salatası

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

Haftada 2 gün

• 100 gr bonfile

• Mantar sote ve kabak cipsi

• 1 su bardağı ayran

• 1 dilim ekşi mayalı ekmek



Sebze çorbası

Malzemeler

• 6-8 su bardağı su

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 orta boy kuru soğan

• 2-3 adet kabak

• 1 demet dereotu

• 1 demet maydanoz

• Bir çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaş��ğı zerdeçal

• 200 ml süt



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri yıkadıktan sonra, kabak ve soğanı dilimleyerek tencereye atın. Dereotu, maydanoz ilave edin. Su ile pişirdikten sonra blender’dan geçirin. Süt, baharatlar ve yağı ilave edin.