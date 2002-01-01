TARİFLER

Diyetisyen: Gökhan TığlıAynalarla küstüren, sosyal hayattan kopartan çağımızın sorunu kilolar, hormonal bozukluk ya da düzensiz ve yanlış beslenme sonucunda meydana geliyor. Hepimizin dönem dönem yaşadığı kilo probleminin üstesinden gelmek ise aslında sanıldığı kadar zor değil! Doğru uzmanların hazırladığı dengeli bir beslenme programı sayesinde aç kalmadan ve sağlığımız bozulmadan kilolarımızdan kalıcı olarak hızla kurtulabiliriz. Bunlardan biri de ketojenik diyet. Bu programla haftada iki kiloya varan yağ kaybı ve 1 beden incelme sağlanabiliyor. Üstelik biz de kliniğimizde hazırlanan ürünlerle her gün müşterilerimizi bu tarifleri nasıl hazırlayacağım derdinden de kurtarıyoruz. Peki nedir bu ketojenik diyet?Ketojenik diyet’in en büyük özelliklerden biri ise bölgesel incelme konusunda hızlı, etkili ve kalıcı bir yöntem olması. Ketojonik diyet beslenme programında besin bileşenleri açısından optimize edilmiş, içerisinde düşük karbonhidratlı, protein bakımından zengin ürünlerin bulunuyor. Ketojenik diyette, krakerden tavuk ızgaralı salataya çok çeşitli ürünler yer alıyor. Hepsini kolayca hazırlayabilirsiniz. Ketojonik diyet, inceltirken kas kütlesini korur, kasları artırmaya da destek verir. Kilo verme, bölgesel zayıflama, selülit tedavisi konusunda hızlı, etkin ve kalıcı çözüm sunarken; kan şekeri ve insülin dalgalanması yaratmadığından açlık ve yorgunluk hissi yaşamazsınız.