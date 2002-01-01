Diyetisyen: Gökhan Tığlı
Aynalarla küstüren, sosyal hayattan kopartan çağımızın sorunu kilolar, hormonal bozukluk ya da düzensiz ve yanlış beslenme sonucunda meydana geliyor. Hepimizin dönem dönem yaşadığı kilo probleminin üstesinden gelmek ise aslında sanıldığı kadar zor değil! Doğru uzmanların hazırladığı dengeli bir beslenme programı sayesinde aç kalmadan ve sağlığımız bozulmadan kilolarımızdan kalıcı olarak hızla kurtulabiliriz. Bunlardan biri de ketojenik diyet. Bu programla haftada iki kiloya varan yağ kaybı ve 1 beden incelme sağlanabiliyor. Üstelik biz de kliniğimizde hazırlanan ürünlerle her gün müşterilerimizi bu tarifleri nasıl hazırlayacağım derdinden de kurtarıyoruz. Peki nedir bu ketojenik diyet?
Ketojenik diyet’in en büyük özelliklerden biri ise bölgesel incelme konusunda hızlı, etkili ve kalıcı bir yöntem olması. Ketojonik diyet beslenme programında besin bileşenleri açısından optimize edilmiş, içerisinde düşük karbonhidratlı, protein bakımından zengin ürünlerin bulunuyor. Ketojenik diyette, krakerden tavuk ızgaralı salataya çok çeşitli ürünler yer alıyor. Hepsini kolayca hazırlayabilirsiniz. Ketojonik diyet, inceltirken kas kütlesini korur, kasları artırmaya da destek verir. Kilo verme, bölgesel zayıflama, selülit tedavisi konusunda hızlı, etkin ve kalıcı çözüm sunarken; kan şekeri ve insülin dalgalanması yaratmadığından açlık ve yorgunluk hissi yaşamazsınız.
TARİFLERSLIMMER ÇORBA
Malzemeler
• 2 orta boy kabak
• 2 su bardağı ıspanak
• 1 orta boy patates
• 1 yemek kaşığı kinoa
• 2 su bardağı doğranmış karalahana
• 1.5 su bardağı brokoli
• 2 dal dereotu
• 2 adet taze soğan
• 1 yemek kaşığı fındık yağı
• 3 su bardağı su
Hazırlanışı
Kabak, patates ve yeşil soğanları küçük parçalara ayırın, diğer sebzeleri ise irice doğrayıp fındık yağını da ekleyip hep birlikte pişirin, ardından dereotunu ve haşlanmış kinoa’yı ilave edin. Pişirdikten sonra blender’dan geçirebilirsiniz. 1 çay kaşığı kekik, pul biber, nane ilave edin.
YEŞİL MERCİMEKLİ SALATA
Malzemeler
• 3-4 adet az haşlanmış doğranmış Brüksel lahanası
• 1/2 demet maydanoz
• 1/2 demet nane
• 4 yemek kaşığı yeşil mercimek
• 2 kırmızı paprika biber
• Sos için malzemeler
• 1/2 limon suyu
• 1 çorba kaşığı balzamik sirke
• 1 tatlı kaşığı süzme yoğurt
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Yeşil mercimek ve Brüksel lahanasını ayrı ayrı haşlayın. Diğer malzemeleri de istediğiniz büyüklükte doğrayıp üzerine ekleyin. Sosu da üzerine ekleyip servis edin.
CHIALI KAHVALTI
Malzemeler
• 150 ml süt
• 2 yemek kaşığı chia
• 2 yemek kaşığı böğürtlen
• 2 yemek kaşığı yaban mersini
Hazırlanışı
Chia’ları 150 ml sütün içinde 1 gece buzdolabında bekletin, dolaptan çıkarıp yaban mersini ve böğürtlenleri ekleyin.
YULAF EZMELİ KAHVALTI
Malzemeler
• 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 su bardağı light süt
• 1/2 muz
• 3 parça ceviz
• 1/2 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Süt ve yulaf ezmesini beş dakika kadar pişirin. Ardından yarım muzu küp küp doğrayıp yulaf karışımının üzerine ekleyin. Tarçın serpip servis edebilirsiniz.
GREEN DETOKS
Malzemeler
• 1 su bardağı dolusu ıspanak yaprağı
• 1 adet orta boy grany smith elma
• 2 yemek kaşığı geceden suda bekletilmiş chia
• 3-4 yaprak nane
• 20 dal maydanoz
• 4 dal kereviz sapı
• 1 salatalık
• Yarım fincan demlenmiş soğutulmuş yeşil çay
• 1 su bardağı su
Hazırlanışı