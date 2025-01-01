Yaz ayına yaklaştığımız bu günlerde fazla kilolarınızın olduğunu veya metabolizmanızın yavaşladığını düşünüp endişeleniyorsunuzdur. Günümüz şartlarında stres, uykusuzluk, hareketsizlik, kötü beslenme alışkanlıkları gibi etkenler bizleri kilo alma eğilimine sürüklüyor. Yalnız değilsiniz!

Diyetisyen: Emre Uzun



Öncelikle motivasyon her zaman için yüksek tutun ve yaş, cinsiyet, boy gibi kriterlerle oluşturulmuş olan ideal kiloya ulaşmaya çalışın. Daha sonrasında ise düzenli beslenme alışkanlığını devam ettirilerek mevsimsel kilo değişimine izin verilmeyin. 1 haftalık detoks programımızla yavaşlamış metabolizmanızı hızlandırıp fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.





TARİFLER

• 2 orta boy kabak• 2 orta boy domates• 1 orta boy kuru soğan• 1/2 demet (sapları ile) maydanoz• 1/2 demet taze naneDomates, kuru soğan, kabak, maydanozu sıvı yağ ile birlikte alabildiğince suda pişirin. Sıcak karışımı, yarım demet taze nane ile birlikte blender ya da rondodan geçirin.• 2 litre su• 1 orta boy kırmızı elma• 1 limon• 2 çubuk tarçın• 3-4 tane karabiber• 5-6 tane karanfil• 1 poşet yeşil çayElmayı sekize bölün. Yeşil çay hariç tüm malzemeleri kaynatın. Süzme işlemini yaparken yeşil çayı ekleyip 1-2 dakika bekleyin.• 2 su bardağı çökelek• 1/2 demet taze soğan• 1/2 demet dereotu• 1/2 demet maydanoz• 1 yemek kaşığı zeytinyağı• Kırmızıbiber• Çörek otuTüm malzemeleri karıştırarak tüketin.• 1 demet semizotu• 1/2 demet dereotu• 1 su bardağı yoğurt• 1/2 çay bardağı zeytinyağı• 5 diş ezilmiş sarımsak• Tuz, kırmızıbiber, karabiberTüm malzemeleri karıştırarak tüketin.• 1 küçük boy karnabahar• 1 küçük boy brokoli• 1 turp• 1 kırmızı soğan• 2 çay kaşığı elma sirkesi• 3 çay kaşığı zeytinyağı• 1 tatlı kaşığı kişniş• 1 tatlı kaşığı biberiye• 1 çay kaşığı zencefil, tuz, karabiberTüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp, karıştırın.• 1 yumurta sarısı• 2 yumurta beyazı• 3 silme yemek kaşığı yulaf ezmesi• 1 tatlı kaşığı yağ• KarabiberTüm malzemeleri karıştırıp tavada pişirin.• 5 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday• Çeyrek demet maydanoz• Çeyrek demet dereotu• 1 yeşil biber• 1/2 kırmızı dolmalık biber• 1 dal yeşil soğan• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı• Limon• Sumak ve sevdiğiniz baharatlarTüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp haşlanmış karabuğday ile karıştırın.• 2 dilim az yağlı beyaz peynir• 3 yemek kaşığı nar• Çeyrek demet maydanoz• Çeyrek demet dereotu• 1 rendelenmiş havuç• 1 yemek kaşığı keten tohumu• 6 çiğ badem• Yarım limonun suyuTüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.• Yarım demet ıspanak• 2-3 adet havuç• 3 orta çiçek brokoli• 2 diş sarımsak• 1 su bardağı kırmızı mercimek• 2 parmak kadar taze zencefil• 1 yemek kaşığı salça• Sevdiğiniz baharatlarBir tencereye yaklaşık 1.5 litre kadar su koyup salça ve baharatlar hariç tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin. Salçayı 1 kahve fincanı suyla ocakta karıştırıp baharatları ekleyin.• 4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek• Çeyrek demet maydanoz• Çeyrek demet dereotu• 1 yeşil biber• 1 kırmızı/sarı dolmalık biber• 1 dal yeşil soğan• 1 limon suyu• Sirke• Sumak• 3 yemek kaşığı ızgara tavukTüm malzemeleri harmanlayarak tüketin.