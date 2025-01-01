Diyetisyen: Emre Uzun
Öncelikle motivasyon her zaman için yüksek tutun ve yaş, cinsiyet, boy gibi kriterlerle oluşturulmuş olan ideal kiloya ulaşmaya çalışın. Daha sonrasında ise düzenli beslenme alışkanlığını devam ettirilerek mevsimsel kilo değişimine izin verilmeyin. 1 haftalık detoks programımızla yavaşlamış metabolizmanızı hızlandırıp fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
TARİFLERMETABOLİZMA HIZLANDIRAN ÇORBA
Malzemeler
• 2 orta boy kabak
• 2 orta boy domates
• 1 orta boy kuru soğan
• 1/2 demet (sapları ile) maydanoz
• 1/2 demet taze naneHazırlanışı
Domates, kuru soğan, kabak, maydanozu sıvı yağ ile birlikte alabildiğince suda pişirin. Sıcak karışımı, yarım demet taze nane ile birlikte blender ya da rondodan geçirin.
METABOLİZMA HIZLANDIRAN ÇAY
Malzemeler
• 2 litre su
• 1 orta boy kırmızı elma
• 1 limon
• 2 çubuk tarçın
• 3-4 tane karabiber
• 5-6 tane karanfil
• 1 poşet yeşil çayHazırlanışı
Elmayı sekize bölün. Yeşil çay hariç tüm malzemeleri kaynatın. Süzme işlemini yaparken yeşil çayı ekleyip 1-2 dakika bekleyin.ÇÖKELEK SALATASI
Malzemeler
• 2 su bardağı çökelek
• 1/2 demet taze soğan
• 1/2 demet dereotu
• 1/2 demet maydanoz
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• Kırmızıbiber
• Çörek otuHazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.
SEMİZOTU SALATASI
Malzemeler
• 1 demet semizotu
• 1/2 demet dereotu
• 1 su bardağı yoğurt
• 1/2 çay bardağı zeytinyağı
• 5 diş ezilmiş sarımsak
• Tuz, kırmızıbiber, karabiberHazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.BAHARATLI BROKOLİ VE KARNABAHAR SALATASI
Malzemeler
• 1 küçük boy karnabahar
• 1 küçük boy brokoli
• 1 turp
• 1 kırmızı soğan
• 2 çay kaşığı elma sirkesi
• 3 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı kişniş
• 1 tatlı kaşığı biberiye
• 1 çay kaşığı zencefil, tuz, karabiberHazırlanışı
Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp, karıştırın.
YULAFLI OMLET
Malzemeler
• 1 yumurta sarısı
• 2 yumurta beyazı
• 3 silme yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 tatlı kaşığı yağ
• KarabiberHazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırıp tavada pişirin.KARABUĞDAYLI KISIR
Malzemeler
• 5 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
• Çeyrek demet maydanoz
• Çeyrek demet dereotu
• 1 yeşil biber
• 1/2 kırmızı dolmalık biber
• 1 dal yeşil soğan
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• Limon
• Sumak ve sevdiğiniz baharatlarHazırlanışı
Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp haşlanmış karabuğday ile karıştırın.KAHVALTI SALATASI
Malzemeler
• 2 dilim az yağlı beyaz peynir
• 3 yemek kaşığı nar
• Çeyrek demet maydanoz
• Çeyrek demet dereotu
• 1 rendelenmiş havuç
• 1 yemek kaşığı keten tohumu
• 6 çiğ badem
• Yarım limonun suyuHazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.
YAĞ YAKAN ÇORBA
Malzemeler
• Yarım demet ıspanak
• 2-3 adet havuç
• 3 orta çiçek brokoli
• 2 diş sarımsak
• 1 su bardağı kırmızı mercimek
• 2 parmak kadar taze zencefil
• 1 yemek kaşığı salça
• Sevdiğiniz baharatlarHazırlanışı
Bir tencereye yaklaşık 1.5 litre kadar su koyup salça ve baharatlar hariç tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin. Salçayı 1 kahve fincanı suyla ocakta karıştırıp baharatları ekleyin.TAVUKLU YEŞİL MERCİMEK SALATASI
Malzemeler
• 4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek
• Çeyrek demet maydanoz
• Çeyrek demet dereotu
• 1 yeşil biber
• 1 kırmızı/sarı dolmalık biber
• 1 dal yeşil soğan
• 1 limon suyu
• Sirke
• Sumak
• 3 yemek kaşığı ızgara tavukHazırlanışı
Tüm malzemeleri harmanlayarak tüketin.İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:Bir haftalık keyifle diyet programı için TIKLAYINIZ