Sürekli kilo alıp veriyor ve bu dalgalanmanın neden kaynaklandığını anlamıyor musunuz? Teraziyi hızla yükselten kilo verdirici sabotajcıları bir bir ortaya çıkarıp onlarla nasıl başa çıkmanız gerektiğine dair çözümler üretmeye hazır mısınız?

Yazı: Besray Köker



1. Eşinizle tartışıyorsunuz

Araştırmalar, çiftler arası tartışmaların yemeklerden sonra daha az kalori yaktırdığı gibi tartışan çiftlerin daha çok yemeğe yatkın olduklarını ortaya koyuyor. Sağlık ve yaşam tarzı uzmanı Claire Hegarty, durumun önemini şöyle açıklıyor: “Kişinin ruh hali ile ne yedikleri arasında doğrudan bir ilişki var ve tam da bu yüzden diyetler tek başlarına uzun dönemde işe yaramıyor. Çünkü birçok insanın düşünce sistemlerini ve davranışlarını daha üretici olacak bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor.” NLP ve hipnoterapi alanlarında da sertifikalı bir terapist olan Hegarty; strese girmiş insanların o an için kendilerini mutlu edecek bir şeye yöneldiklerini ve çoğu durumda bunun yemek olduğunu ekliyor.

Zayıflama çözümü:

“Düşük moralli veya stresli olmanızın sebeplerini araştırın uzun vadede sağlıklı kilo vermenin anahtarı, bu döngüleri nasıl aşacağınızı öğrenmek” diyor Hegarty.



2. Daha çok sıvı tüketmeye ihtiyacınız var (Elbette şekerli içecekler değil!)

Su, diyete yardımcı en ucuz içecek. Çalışmalar gösteriyor ki; her öğünden 30 dakika önce 2 bardak (2 x 250 ml) su içenler, içmeyenlere kıyasla 2,25 kg daha fazla kilo verebiliyor. Beslenme terapisti Chana Nichtburg, “Vücudu susuz bırakmak (dehidrasyon), gerçekten suya ihtiyacınız olan durumda sizi yemek yemeye sevkedebilir” diyor.

Zayıflama çözümü:

Gün boyunca içtiğiniz su miktarını kontrol etmek, aşırı yemek yemenizi engeller. Şayet öğün sonrası veya öğünler arası açlık hissederseniz, bir bardak su için bu sayede, artık açlık hissetmezsiniz.



3. Uykuyu ihmal etmişsiniz

Gözlerinizi yeterince kapamamak; vücudunuzu tokken bile sürekli aç hissetmenizi sağlayacak bir hormon üretmeye yönlendirebilir. Uyku kalitesi yüksek insanların, iyi uyuyamayanlara göre daha kolay kilo verdiğini gösteren birçok bilimsel araştırma bulunuyor. Birisi iyi uyuyamadığı zaman enerji ve motivasyon eksikliği hisseder. Bu nedenle de midelerine en kolay indirebilecekleri atıştırmalıklara yönelirler.

Zayıflama çözümü:

Şekerli, kafein ihtiva eden içecekler ve elektronik cihazlarla olan ilişkinizi yatağa girmeden en az beş saat önce kesin. Şayet aklınızda dolanan tilkiler ve sıkıntılar varsa yatmadan önce bunların hepsini bir kağıda yazın, bir nevi zihninizi yazıya "download" edin.



4. Kalori illüzyonu

Bir araştırma aktivite takip cihazlarının egzersiz sonrası kalori yakım değerlerini abartarak, antrenman esnasında insanları daha çok yemeğe yönlendirdiğini gösteriyor. Bu da vücudunuzun fazla yağ tutmasına ve ağırlaşmanıza neden oluyor. Ünlülerin fitness antrenörü Laura Williams, şunları söylüyor: “Kardiyo makineleri ve aktivite takip cihazlarındaki yaklaşık kardiyo hesapları sıklıkla doğru olmadığı için suçlanabilir. Bu nedenle çalışma sonrası yemeğinizi yanlış planlamak da bir sorun yaratır.”

Zayıflama çözümü:

Maydanozu salatalara veya çorbalara ekleyin. İçindeki besleyici maddeler, kendiliğinden çorbanın içerisine karışacaktır.



5. Yeteri kadar maydanoz yemiyorsunuz

Diüretik özelliğe sahip maydanoz, salataları renklendirdiğiniz bir garnitürden çok daha fazlası: Daha sık tuvalete gitmenizi sağlayacağından kilo vermenizi tetikler, (böylece vücuttaki fazla su kolay atılır), sindirime yardımcı olur (parçalanmayı hızlandırır) ve açlığınızı bastırır.

Zayıflama çözümü:

Antrenmandan sonra yiyorsanız, öğününüzün iyi oranda protein ve karbonhidrat içermesine dikkat edin fakat kalori sınırlarını göz önünde bulundurarak. Tam tahıllı bir somon sandviç birden çok faydalı işi aynı anda görürken, meyveli bir kek ve latte ikilisi aynı işi görmez!



