Kilolara vedanın tam zamanı!

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Dr. Ender Saraç'ın önerileriyle hem kilolarınızla hem de kışın yorgunluğuyla vedalaşın!

Bu ay, yaza girmeden önce kilolara elveda demenin tam zamanı. Bahar aylarında vücudunuzdan kışın yorgunluğunu atın ve daha sağlıklı ve bol güneşli bir mevsime ‘Merhaba’ deyin. İşte size tam da bu dönemde uygulayabileceğiniz bir sistem.



• Alkali su ile vücudunuzu temizleyin. Sarımsak çayı ile yağ yakın ve idrar söktürücü çay ile fazla ödem ve şişkinliğinizden kurtulun.

• 10 gün boyunca bu diyeti uygulayın ve 10 gün ara verin, tekrar edin.





YAĞ YAKICI DİYET PROGRAMI

(Bu diyet Diyetisyen Zeynep Köse tarafından hazırlanmıştır.)



• Sabah uyandığınızda önce 1 büyük su bardağı ballı limonlu ılık alkali su için. 1 çay kaşığı bal ve 8-10 damla limon ile hazırlayabilirsiniz.

Alkali su: 2 litre su içine 1 çay kaşığı İngiliz karbonatı ekleyin. Gün boyu bu suyu için, bitki çaylarınızı bu alkali su ile hazırlayın.



1. GÜN

SABAH

3 yumurta beyazı ve 1 yumurta sarısı ile 1 çorba kaşığı lor peyniri ile çırpılmış sebzeli omlet ve yanında mevsim yeşillikleri

2 adet acı sivri biber



2. GÜN

SABAH

2 dilim taze ananas, 3 tam ceviz içi ve 1 çay kaşığı toz tarçın, 4-5 kaşık yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi ile az yağlı yoğurt karışımı



3. GÜN

SABAH

3 yumurta beyazı ve 1 çorba kaşığı lor peyniri ve 2 kaşık yulaf ile çırpılmış sebzeli omlet

Mevsim yeşillikleri

2 adet acı sivri biber



NOT: Kahvaltıdan yarım saat sonra 1 büyük kupa idrar söktürücü çay



2 SAAT SONRA ARA ÖĞÜNDE:

1 adet kabuklarıyla yeşil elma

Sarımsak çayı



ÖĞLE

Öğle yemeğinde bol protein alın. Yanında bol yeşillik ve acı yiyin.

1 büyük porsiyon kadar ızgara balık fileto veya ızgara yağsız tavuk veya hindi göğüs eti veya ızgara dana bonfile veya 4-5 adet köfte

Öğle yemeğinden sonra sarımsak çayı



ARA (16.00)

1 su bardağı az yağlı kefir veya yoğurt

1 küçük avuç ceviz veya tuzsuz badem

1 büyük kupa idrar söktürücü çay



AKŞAM (En geç 19.30’da)

1 veya 2 büyük kase kadar lahana çorbası



NOT: Bu diyette ilk 3 gün verilen kahvaltı mönüsünü 10 gün boyunca başa dönerek tekrarlayın. Diğer öğünler için besin değerlerine göre hazırladığımız alternatiflerden seçim yapabilirsiniz.



