Kış diyetleri yaza hazırlıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Diyet mevsim dinlemez evet! Ama mevsime uygun meyve ve sebzelerle daha keyifli bir hale gelebilir. Sadece ruhumuza değil bedenimize de biraz tembellik katan kış mevsimine özel diyet mönüleriyle yaza yatırım yapmaya ne dersiniz?

Yazı: Eda Şentürk



Havanın soğumasıyla birlikte; metabolizmamızda yavaşlama, yağlanma artışı, karbonhidrata karşı duyulan istek, depresyon, vücut ısısında düşüş ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi olumsuz sinyallerin başladığını hepimiz biliyoruz. Tüm bu olumsuzluklara karşı önlem almak ve metabolizmayı dinç ve sağlıklı tutabilmek için sağlıklı beslenmek şart. Vücudunuzun mevsime yenik düşmemesini sağlayacak aynı zamanda kilo kontrolü yapmanıza yardımcı olacak beslenme tüyolarını üç farklı diyetisyenden dinledik.



Uzman Diyetisyen Burcu İnce

(Özel Sculpture Polikliniği Akatlar)

“Kışın yapacağınız diyetin içinde özellikle yer alması gereken gıdalar; balık, brokoli, beyaz lahana, karnabahar, bal kabağı, soğan, sarımsak, havuç, kereviz, kivi, nar, portakal, greyfurt olmalı. Bu sebze ve meyvelerde bulunan vitamin, iyot, demir, bakır, kalsiyum, magnezyum gibi güçlü içeriklerin faydalarından yararlanarak kilo kontrolü yapmak çok daha etkili olacak.”



Kış mevsimine uygun bir günlük beslenme programı

Sabah: Bir yumurta, maydanoz, roka, tere nane, marul yaprakları, bir dilim organik tam buğday ekmeği

Ara: Bir bardak yeşil çay, bir kivi

Öğle: Bir tabak tavuklu çiçek karnabahar, bir kase az yağlı yoğurt, salata

Ara: İki küçük boy mandalina, 10 tuzsuz badem, kuşburnu çayı

Akşam: 200 gr. ızgara balık, buharda pişirilmiş kuşkonmaz, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve yeşil salata

Ara: Bir bardak light kefir



Tavuklu çiçek karnabahar tarifi

Malzemeler

100 gr. tavuk göğüs eti, bir orta boy karnabahar, bir adet soğan, 3-4 diş sarımsak, iki orta boy domates, bir adet kırmızıbiber, pul biber, karabiber, tuz



Yapılışı

Karnabaharı bir tencerede yaklaşık beş dakika haşlayın. Bu suyun içine 1-2 tatlı kaşığı sirke koyarsanız karnabaharın kokusunu önleyebilirsiniz. Ayrı bir tencerede; soğan, sarımsak, biber ve domatesleri soteleyin, üzerine kare kare kesilmiş tavuk etlerini ilave edin ve tavuklar pişene kadar çevirin. Daha sonra üzerine çiçek çiçek ayırdığınız karnabaharları koyun. Baharatları ve biraz su ilave edip kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.



