10 Ekim'de başlayacak ve uzman eğitmenler eşliğinde pazartesiden perşembeye akşam saatlerinde yapılacak derslere, Dalyan Club üyeleri Mayıs 2017 tarihine kadar ücretsiz olarak katılabilecekler.
Pazartesi ve Çarşamba günleri Zumba Master Trainer’ı Ecem Özcan eşliğinde 18.30 da Zumba Gold (başlangıç), 19.30'da Zumba derslerinin yer alacağı Dalyan Club'te, Pilates eğitmeni Muzaffer Alemdar tarafından gerçekleştirilecek pilates dersleri ise salı ve perşembe günleri saat 19.00'da yapılacak.
İçerisinde pilates ve zumbanın yanı sıra, restoran,
cafe, tenis kortları, çocuğunuz için kış okulu, kids club, bahçede çocuk oyun
alanları, basketbol, mini futbol bölümleri gibi tüm gün ailenizle birlikte
rahatça zaman geçirebileceğiniz bir yaşam alanı kuran Dalyan Club, kışın tadını
doyasıya yaşamanızı sağlayacak.