Vücudumuzu güçlendirmek için yaptığımız hareketlerin çoğu bacak kaslarımızı kuvvetlendirmek üzerinedir. Ancak kolların da bu kadar kuvvetli olması çok önemlidir.

Kollarımızı da en az bacaklarımız kadar kullanırız ve güzel görünmeleri de vücudumuza ayrı bir hava katar. Bu nedenle kollarınızı kısa sürede şekillendirecek bu basit hareketleri bilmek çok işinize yarayabilir.



Direnç bandını yüze çekmek

Yere oturun ve bacaklarınızı öne doğru uzatın. Karın kaslarınızdan kuvvet alın ve belinize ağırlık vermemeye dikkat edin. El bandınızı ayaklarınızın altından geçirdikten sonra kollarınız�� düz bir şekilde dirseklerinizden alnınıza doğru çekin. Dirseklerinizin alnınızdan dışarıya doğru açılsın. Bu hareketi yavaşça ve dengeli bir şekilde 15-25 kez tekrarlayın.







Slider Push-Up

Slider Push-Up’lar en basit fitness malzemelerinden biridir. Kayan altları sayesnde vücut ağırlığınızla birlikte vücudunuza direnç oluşturabilirsiniz. Bu harekette sliderları ellerinizin altına koyup yüzünüzü yere vererek şınav pozisyonuna geçin. Daha sonra öncelikle bir elinizi ileriye doğru yavaşça itin ve geri dönün. Daha sonra diğer elinizi ileriye doğru itip geriye çekin. Bu hareketi 6-10 kez tekrar edin.







Band Çekme-Apart

Dünyanın en kullanışlı ve etkili hareketlerini yapmanızı sağlayan bandlar sayesinde kollarınızı kolayca şekillendirebilirsiniz. Bu hareketlerin en başında ise yine dünyanın en kolayı geliyor. Bandı iki ucundan tutup yatay olarak iki yana çekmek. Bu basit hareket sayesinde kol arkasındaki kaslarınız kısa sürede taş gibi olabilir.







Med Top Bent ile Göğüs Pası

Orta boyutlardaki bir tola yapabileceğiniz bu hareket kollarınız ve göğüs kaslarınız için çok etkilidir. Elinize aldığınız topu tam göğüs ortanızda tutun ve öne doğru eğilin. Bu şekilde topu yere vurup tekrar tutun. Karın kaslarınızı sıkın ve belinize ağırlık vermeyin. Dirsekleriniz bu topu yere vurma işlemini yaparken yanlara doğru açılsın. Bu hareketi 15-20 kez tekrarlayabilirsiniz.