Köroğlu Dağları’nda yoga

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu workshop’ı kaçırmayın!

Sömestr tatilinde Kartalkaya’daki Golden Key Chalet’de, 28-30 Ocak tarihlerinde Dr. Neslihan İskit eşliğinde yoga yaparak ailenizle birlikte yenilenme ayrıcalığı yaşamaya ne dersiniz? Doğa ve butik otelciliğin en gözde markalarından Golden Key Chalet’de, yoga terapi, çocuk yogası konularının uzman ismi Dr. Neslihan İskit eşliğinde yapacağınız yoga ile bedeninizi ve ruhunuzu arındırabilirsiniz. Golden Key Chalet’nin terasında yer alan eşsiz dağ manzaralı SPA merkezi ise tüm negatif yükleri üzerinizden almayı bekliyor. www.goldenkeyhotels.com

