Mantıklı bir hedef belirleyin!

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Diyetisyen Canan Aksoy'dan yaz öncesi önerileri!

Yaza iki ay kalmış olabilir; verecek 5 veya 15 kilo fazlanız olabilir. Haftada 3 kilo vermek veya 20 yaşında bile sahip olmadığınız kiloya inmek makul bir hedef değildir. Vereceğiniz kilo azsa daha yavaş kilo verirsiniz, haftada yarım kilo vermek de mantıklı bir hedef olabilir. 20 yaşında bile sahip olmadığınız kilo yerine kas kitlenize uygun sağlık sınırları içinde bir kiloya sahip olmak da mantıklı bir hedef olabilir. Unutmayın, yerine getiremeyeceği sözler insanları bıkkınlığa uğratır; zayıflama diyetlerinde önemli olan istikrardır. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmak ve kaç kilo verdiğiniz değil verdiğiniz kiloyu ne kadar zaman koruduğunuzdur önemli olan.



KARBONHİDRATLARLA PROTEİNLERİ KARIŞTIRIN

Karbonhidratları az içeren diyetler pek çok gereksiniminizi karşılamayacağı gibi, sağlıklı bir kilo verimini de sağlamaz. Tartıda rakamlar azalabilir, ancak azalan kas dokunuzdur. Kaslarımızın ve beynimizin en önemli yakıtı karbonhidratlar. Karbonhidratlar olmadan kaybettiğiniz sadece kas ağırlığınızdır. Kaybettiğiniz bu kas kitlesi, verdiğiniz kilonun hızla geri alınması ve sonrasında çok zor kilo kaybedeceğiniz anlamına gelir. Vitamin, mineral yetmezlikleri ve bazı hastalıklara davetiye çıkarması da yüksek proteinli diyetlerin beklenen sonuçlarından.



ÖĞÜN ATLAMAYIN

Kan şekerimiz ortalama 3-4 saat içinde düşer, kan şekerinizi düzenlemeyen bir diyet insülin hormonunuzun da düzenlenmeyeceği anlamına gelir. İnsülini düzenli salınmayan bir bünyenin kilo vermesi zordur. Metabolizma hızımızın yaklaşık yüzde 25’ini; besinlerin alınması, sindirilmesi ve vücutta kullanımları sırasında yapılan aktiviteler oluşturur. Öğün atlarsanız metabolizmanız yaklaşık yüzde 25 daha yavaş çalışır.





GİZLİ YAĞ KAYNAKLARINA DİKKAT EDİN

İçtiğiniz çorbada veya kahvede, yediğiniz makarna veya dondurmada krema var mı? Kalorisi çok az diye içtiğiniz kahvenin içinde krema varsa, yanılıyor olabilirsiniz. Çorba zayıflama diyetlerinin baş tacıdır ancak az yağla hazırlanmış ve içinde krema olmayan çorbalar olmalı. Dondurma, diyetisyenlerin sevdiği tatlıdır, ancak sütten yapıldıysa … Yediğiniz içtiğiniz tükettiğiniz besinlerin içinde ne olduğunu sorun, satın alırken etiketlerini mutlaka okuyun. Gözden kaçırılmış kalorilerin kurbanı olmayın.



