Ferin Batman'dan metabolizma hızlandıran diyet...

1. GÜN

SABAH

2 kaşık yulaf ezmesi/3-4 kaşık az yağlı yoğurt veya süt/meyve parçaları/5-8 fındık veya 4-5 parça ceviz



ÖĞLE

Izgara balık/Salata (yağsız)/1 dilim tam buğday ekmeği



AKŞAM

1 porsiyon az yağlı sebze yemeği veya haşlanmış sebze (üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı)/1 porsiyon kepekli makarna



ARA ÖĞÜNLER

2 porsiyon meyve/Bir avuç fındık veya ceviz



2. GÜN

SABAH

1 porsiyon meyve/3-4 kaşık az yağlı yoğurt veya süt



ÖĞLE

1 dilim peynir, domates, yeşillik ve kepek ya da çavdar tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış sandviç



AKŞAM

1 porsiyon balık, tavuk veya hindi (ızgara, haşlama veya buğulama)/Salata (zeytinyağlı limonlu)



ARA ÖĞÜNLER

2 porsiyon meyve/Bir avuç fındık veya ceviz



3. GÜN

SABAH

1 porsiyon meyve/1 bardak az yağlı yoğurt veya süt/Bir avuç fındık veya ceviz



ÖĞLE

1 büyük kase çorba (tercihen sebze çorbası)/1 dilim peynir/Çok istenirse 1 dilim esmer ekmek



AKŞAM

Sebzeli kepekli makarna/Bir kase yoğurt



ARA ÖĞÜNLER

2 porsiyon meyve









4. GÜN

KAHVALTI

2 kaşık yulaf ezmesi/3-4 kaşık az yağlı yoğurt veya süt/Meyve parçaları



ÖĞLE

Peynirli salata (3 yemek kaşığı lor peyniri, istediğiniz kadar salata)/1 dilim esmer ekmek ya da bir çay bardağı köftelik esmer bulgur



AKŞAM

1 porsiyon balık, tavuk veya hindi/Haşlanmış patates (1 orta veya 2 küçük boy)



ARA ÖĞÜNLER

2 porsiyon meyve/Bir avuç fındık veya ceviz



5. GÜN

SABAH

1 porsiyon meyve/4-5 kaşık az yağlı yoğurt veya süt



ÖĞLE

1 porsiyon piyaz (zeytinyağlı, limonlu), salata/1 bardak ayran



AKŞAM

1 porsiyon balık, tavuk veya hindi (ızgara, haşlama veya buğulama)/Haşlanmış patates (1 orta veya 2 küçük boy)



ARA ÖĞÜNLER

1 kivi ve 1 elma



* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

