1. GÜN
SABAH
2 kaşık yulaf ezmesi/3-4 kaşık az yağlı yoğurt veya süt/meyve parçaları/5-8 fındık veya 4-5 parça ceviz
ÖĞLE
Izgara balık/Salata (yağsız)/1 dilim tam buğday ekmeği
AKŞAM
1 porsiyon az yağlı sebze yemeği veya haşlanmış sebze (üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı)/1 porsiyon kepekli makarna
ARA ÖĞÜNLER
2 porsiyon meyve/Bir avuç fındık veya ceviz
2. GÜN
SABAH
1 porsiyon meyve/3-4 kaşık az yağlı yoğurt veya süt
ÖĞLE
1 dilim peynir, domates, yeşillik ve kepek ya da çavdar tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış sandviç
AKŞAM
1 porsiyon balık, tavuk veya hindi (ızgara, haşlama veya buğulama)/Salata (zeytinyağlı limonlu)
ARA ÖĞÜNLER
2 porsiyon meyve/Bir avuç fındık veya ceviz
3. GÜN
SABAH
1 porsiyon meyve/1 bardak az yağlı yoğurt veya süt/Bir avuç fındık veya ceviz
ÖĞLE
1 büyük kase çorba (tercihen sebze çorbası)/1 dilim peynir/Çok istenirse 1 dilim esmer ekmek
AKŞAM
Sebzeli kepekli makarna/Bir kase yoğurt
ARA ÖĞÜNLER
2 porsiyon meyve
4. GÜN
KAHVALTI
2 kaşık yulaf ezmesi/3-4 kaşık az yağlı yoğurt veya süt/Meyve parçaları
ÖĞLE
Peynirli salata (3 yemek kaşığı lor peyniri, istediğiniz kadar salata)/1 dilim esmer ekmek ya da bir çay bardağı köftelik esmer bulgur
AKŞAM
1 porsiyon balık, tavuk veya hindi/Haşlanmış patates (1 orta veya 2 küçük boy)
ARA ÖĞÜNLER
2 porsiyon meyve/Bir avuç fındık veya ceviz
5. GÜN
SABAH
1 porsiyon meyve/4-5 kaşık az yağlı yoğurt veya süt
ÖĞLE
1 porsiyon piyaz (zeytinyağlı, limonlu), salata/1 bardak ayran
AKŞAM
1 porsiyon balık, tavuk veya hindi (ızgara, haşlama veya buğulama)/Haşlanmış patates (1 orta veya 2 küçük boy)
ARA ÖĞÜNLER
1 kivi ve 1 elma
* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.