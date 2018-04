Metabolizma hızlandıran beslenme planı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bilim Doktoru ve Kaliteli Yaşam Danışmanı Dr. Haluk Saçaklı'dan beslenme planı...

KİLO KAYBINA DİRENÇLİ MİSİNİZ?

· Egzersizlerden 30 dakika önce C vitamini takviyesi alın.

· Greyfurt, insülin hormonunu baskılar, dolayısıyla iştahı keser, daha az yemek ihtiyacı duyulur. Yemek öncesi yenildiğinde etkisi daha iyi olur.

· Çaylardan kesinlikle yeşil çayı tercih edin. Yeşil çay iştahı kesmez ama metabolizmayı hızlandırır, yağ oksidasyonunu artırır.

· Bitki çaylarından ıhlamuru tercih edin, aç karnına içilirse iştah kesici etkisi olur. Yağ depolarındaki toksinlerin çözülmesine katkı sağlar.

· Mate çayı, yağ yakıcı özelliğinin dışında şişmanlamaya etki eden hormonlar üzerinde de etkilidir. Çay demler gibi demleyin, günde 2-4 bardaktan fazla içmeyin.

· Tarçın, kan şekerini düşürür, metabolizmayı hızlandırır, kandaki kötü kolesterolü düşürür. Sabahları süte 1 tatlı kaşığı toz ya da 1 adet çubuk tarçın karıştırarak tüketebilirsiniz.

· Taze zencefil iştahı kontrol altında tutar. Zencefilin içinde bulunan ‘gingeroller’ yağların sindirimine yardımcı olur. Günde 6 gramdan fazla kullanılması mide ekşimesine ve tahrişe neden olabilir. Taze zencefili dilimleyerek çayınıza ya da yoğurdunuza katabilirsiniz.

· Zerdeçal, yağ sentezini azaltarak zayıflamaya destek verir. Sabahları 1 çay kaşığı zerdeçalı; 1 tatlı kaşığı bal ya da 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ile tüketebilirsiniz.

· Karabiber; yağ yakımını hızlandırır.

· Kırmızı toz acı biber; vücutta kalori yakımını ve metabolizmayı hızlandırır.

· 1 çay kaşığı tane ya da toz hardal metabolizma hızını yüzde 25 artırır.

· Her gün yatmadan önce bir porsiyon ceviz, fındık ve badem tüketin. Çünkü iştahı keser, tokluk verir, enerji harcamasını yüzde 11 artırır.

· Kalsiyumdan zengin beslenin. Kanlarında kalsiyum düzeyi düşük olanların zayıflamaları zordur. Kalsiyumun en iyi kaynakları süt ve türleri, sert peynirler, yoğurt, ayran, cacıktır. Kalsiyumun iyi kaynakları ise pekmez, susam, fındık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuru meyveler.

· Her gün bir şişe doğal maden suyu için.

· Metabolizma hızlandıran meyveler; ananas, kivi, kavun, kiraz, elma, portakal, mandalina, greyfurt, muz.

· Metabolizma hızlandıran sebzeler; kabak, turp, ıspanak, biber, soğan, sarımsak, brokoli, koyu yapraklı sebzeler, bezelye, havuç, fasulye.