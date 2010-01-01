Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler artar. Bu durum vücutta oksidatif stres dediğimiz birtakım metabolik sonuçlara neden olur.

Beslenme ve Diyet Danışmanı: Ferin Batman



Detoks demek; vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak demek. Yetişkin, sağlıklı bireylerin besin ihtiyaçlarını karşılayan programlarla; antioksidan değeri yüksek, pratik, tok tutan ve lezzetli tarifler içerir. Hazırlık aşaması ve uygulaması kolay detoks programları ile hem vücudunuzu toksinlerden arındırabilir, hem de sosyal yaşantınızdan taviz vermeden ayda 2-3 gün detoks uygulayabilirsiniz.





TARİFLER

1 çay bardağı kinoa2 kaşık yeşil mercimek1 küçük boy kereviz1-2 kereviz sapı4-5 brokoli çiçeği1 küçük havuç2 büyük domates1 yemek kaşığı zeytinyağı3-4 dal dereotu3-4 su bardağı suKarabiber, kuru nane, pul biber, zerdeçalKereviz, kereviz sapı, havuç ve brokoliyi iri iri doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp sebzeleri biraz pişirin. 1 çay bardağı blenderdan geçirilmiş domates ve mercimek ve kinoayı ilave edin. Üzerine iki su bardağı suyu ekleyip pişmeye bırakın. 20 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra, pul biber, karabiber, zerdeçal dereotu ve kuru nane serpiştirip iyice karıştırın. Dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz.*Bir ana öğünde 1 kase tüketin, tarif 3-4 kişiliktir.4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa1 su bardağı doğranmış karalahana1/2 demet maydanoz2-3 adet kurutulmuş domates1-2 yaprak fesleğen, biberiye2 yemek kaşığı kuru yaban mersini ya da gojiberry2 tam cevizSosu için;1 çay kaşığı ucu ile zerdeçal1 çay kaşığı ucu ile karabiber1/2 limonun suyu1 tatlı kaşığı zeytinyağı ya da avokado yağıKinoa’yı haşlayın. Tüm yiyecekleri elma sirke ilaveli suda iyice yıkadıktan sonra eliniz ile doğrayın. 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa ve yeşillikleri karıştırıp ceviz ve gojiberry’i de ilave edin. Üzerine sosunu tüketeceğiniz zaman ekleyin.1 kase ıspanak1/2 orta boy beyaz soğan1 küçük boy taze kırmızıbiber2 kereviz sapı2 diş sarımsak (sevenler için)1 avuç doğranmış mantar1 tatlı kaşığı zeytinyağı5 yemek kaşığı haşlanmış baklagil (kinoa, karabuğday, nohut, Meksika fasulyesi karışık kullanabilirsiniz.)2 tatlı kaşığı balzamik sirke1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı acı pul biberIspanak ve soğanları sıvı yağda 2-3 dakika kadar pişirin. Ispanakları servis tabağına alın, sonra kırmızıbiber ve kereviz sapını da 2 dakika kadar yağda pişirin. Mantarı, sarımsağı da ilave edin. Mantarlar ile birlikte 2-3 dakika kadar daha pişirin. Ispanakların üzerine ekleyin, en üste haşladığınız 5 yemek kaşığı kadar karışık baklagili ekleyip; balzamik sirkesi, karabiber ve pul biberi serpin, üzerini dereotu veya maydanoz ile süsleyebilirsiniz.1/2 fincan demlenmiş yeşil çay1 fincan badem sütü1 kivi veya 2 dilim ananas3-4 dal kereviz sapı1 elma veya 1 armut1 tatlı kaşığı keten tohumu1 çay kaşığı toz zencefilTüm malzemeleri ekleyip blenderdan geçirin.1 fincan ıspanak150 gr yaban mersini ya da çilek10 çiğ badem2 yemek kaşığı yulaf ezmesi1 çay kaşığı tarçın1 çay kaşığı zencefil3-4 yaprak nane1 bardak suTüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.1.5 litre ılık su7-8 çilek ya da 1/2 greyfurt1/2 kabuklu limon1-2 dal taze biberiye4-5 dal naneTüm malzemeleri bir sürahide birleştirin, 2 saat bekletin.Metabolizma hızlandıran smoothie1/2 avokadoTahıllı salataDetoks çorba