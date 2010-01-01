Beslenme ve Diyet Danışmanı: Ferin Batman
Detoks demek; vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak demek. Yetişkin, sağlıklı bireylerin besin ihtiyaçlarını karşılayan programlarla; antioksidan değeri yüksek, pratik, tok tutan ve lezzetli tarifler içerir. Hazırlık aşaması ve uygulaması kolay detoks programları ile hem vücudunuzu toksinlerden arındırabilir, hem de sosyal yaşantınızdan taviz vermeden ayda 2-3 gün detoks uygulayabilirsiniz.
TARİFLERPROTEİNLİ DETOKS ÇORBASI
Malzemeler
1 çay bardağı kinoa
2 kaşık yeşil mercimek
1 küçük boy kereviz
1-2 kereviz sapı
4-5 brokoli çiçeği
1 küçük havuç
2 büyük domates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3-4 dal dereotu
3-4 su bardağı su
Karabiber, kuru nane, pul biber, zerdeçalHazırlanışı
Kereviz, kereviz sapı, havuç ve brokoliyi iri iri doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp sebzeleri biraz pişirin. 1 çay bardağı blenderdan geçirilmiş domates ve mercimek ve kinoayı ilave edin. Üzerine iki su bardağı suyu ekleyip pişmeye bırakın. 20 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra, pul biber, karabiber, zerdeçal dereotu ve kuru nane serpiştirip iyice karıştırın. Dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz.
*Bir ana öğünde 1 kase tüketin, tarif 3-4 kişiliktir.KİNOA'LI KURU MEYVE SALATASI
Malzemeler
4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
1 su bardağı doğranmış karalahana
1/2 demet maydanoz
2-3 adet kurutulmuş domates
1-2 yaprak fesleğen, biberiye
2 yemek kaşığı kuru yaban mersini ya da gojiberry
2 tam ceviz
Sosu için;
1 çay kaşığı ucu ile zerdeçal
1 çay kaşığı ucu ile karabiber
1/2 limonun suyu
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ya da avokado yağıHazırlanışı
Kinoa’yı haşlayın. Tüm yiyecekleri elma sirke ilaveli suda iyice yıkadıktan sonra eliniz ile doğrayın. 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa ve yeşillikleri karıştırıp ceviz ve gojiberry’i de ilave edin. Üzerine sosunu tüketeceğiniz zaman ekleyin.
SICAK ÇOK TAHILLI SALATA
Malzemeler
1 kase ıspanak
1/2 orta boy beyaz soğan
1 küçük boy taze kırmızıbiber
2 kereviz sapı
2 diş sarımsak (sevenler için)
1 avuç doğranmış mantar
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
5 yemek kaşığı haşlanmış baklagil (kinoa, karabuğday, nohut, Meksika fasulyesi karışık kullanabilirsiniz.)
2 tatlı kaşığı balzamik sirke
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı acı pul biberHazırlanışı
Ispanak ve soğanları sıvı yağda 2-3 dakika kadar pişirin. Ispanakları servis tabağına alın, sonra kırmızıbiber ve kereviz sapını da 2 dakika kadar yağda pişirin. Mantarı, sarımsağı da ilave edin. Mantarlar ile birlikte 2-3 dakika kadar daha pişirin. Ispanakların üzerine ekleyin, en üste haşladığınız 5 yemek kaşığı kadar karışık baklagili ekleyip; balzamik sirkesi, karabiber ve pul biberi serpin, üzerini dereotu veya maydanoz ile süsleyebilirsiniz.METABOLİZMA HIZLANDIRAN ÇORBA
Malzemeler
1/2 fincan demlenmiş yeşil çay
1 fincan badem sütü
1 kivi veya 2 dilim ananas
3-4 dal kereviz sapı
1 elma veya 1 armut
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı toz zencefilHazırlanışı
Tüm malzemeleri ekleyip blenderdan geçirin.DETOKS SMOOTHİE
Malzemeler
1 fincan ıspanak
150 gr yaban mersini ya da çilek
10 çiğ badem
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil
3-4 yaprak nane
1 bardak suHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.YAĞ YAKICI DETOKS SUYU
Malzemeler
1.5 litre ılık su
7-8 çilek ya da 1/2 greyfurt
1/2 kabuklu limon
1-2 dal taze biberiye
4-5 dal naneHazırlanışı
Tüm malzemeleri bir sürahide birleştirin, 2 saat bekletin.1 Günlük detoksa
Sabah
Metabolizma hızlandıran smoothieAra öğün
1/2 avokadoÖğle
Tahıllı salataAkşam
Detoks çorba