Mucize sebze

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Bahar aylarının ‘mucize sebze’lerinden biri enginar...

Hem görünüşü, hem lezzeti bir harika. Mor çiçekleri ise görenleri şaşırtıyor. Üstelik sizi sizden daha çok düşünüyor. Enginar, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki birçok zararlı toksin maddeyi atıyor. Karaciğeri güçlendiriyor. Kalbi koruyor. İçerdiği yüksek oranda lif, kan şekerini dengeliyor. Safra salgılarını artırıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Kandaki kolesterol düzeyini düşürüyor. Pratik bir tarif de paylaşalım...



Enginar ezmesi

Malzemeler:

5 adet haşlanmış enginar, 2 diş sarımsak, ¾ çay bardağı sızma zeytinyağı, bir tutam maydanoz, yarım limonun suyu, tuz, karabiber... Üzeri için: Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri veya parmesan peyniri, kızarmış ekmek dilimleri.



Hazırlanışı:

Haşlanmış enginarları, sarımsakları, zeytinyağını, maydanozu, limon suyunu, tuzu ve karabiberi mutfak robotuna alıp püre haline getirin. Ekmek dilimlerini tost makinesinde veya yağsız tavada kızartın. Üzerine enginar püresini sürün. Rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri serpip servis yapın. Kalan kısmını bir kavanozda saklayıp buzdolabında 1 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz.