Ferin Batman'ın mükemmel bir vücut için önerileri...

1. Erteleme, bir an önce karar ver ve diyetine başla! İlk olarak hareketlerini artır ve bahanelerden uzaklaş.



2. Pilates gibi bir egzersiz programı için bir profesyonelden randevu al.



3. Pilatesin yanına en az 30-45 dakikalık da aerobik seansı ekle. Üyelik sorunun varsa, yürüyüş veya koşu yapabilirsin. Anahtar kelime ‘hareket’tir. İyi bir sonuç elde etmek için egzersizi en az haftada 3-5 kez ve 30 dakika yapmalısın.



4. Hedeflediğin vücudun resmini gözünün önünden ayırma, ister buzdolabına yapıştır, ister bilgisayarına, böylece egzersiz programına aksatmadan devam edebilirsin.



5. Akşam yemeği için dışarı çıkacaksan, önce evde sağlıklı yiyecekler atıştır. Bu öneri açık büfeden uzaklaşmana yardımcı olabilir.



6. Çalışıyorsan, öğle yemeğini evde sağlıklı yiyeceklerden hazırlayabilirsin. Ancak, asla kahvaltıyı atlama!



7. Kolay ve eğlenceli bir diyet ve egzersiz programı seç!



8. Ve son bir öneri: Hayal etmeyi bırak ve bir an önce harekete geç!

