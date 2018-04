Mutfakta ve bedende bahar temizliği

8 adımda mutfağınızı ve bedeninizi temizleyin...

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsanté



Bahar ve temizlik kelimeleri yan yana gelince güzel bir birliktelik oluşturuyor; insanın içini ısıtan ferah günleri çağrıştırıyor. Bu ferahlamayı sadece ev temizliği ile sınırlamayın, bu bahar bedeninizi de ödüllendirin. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Güral Sapanca Hotel’deki Aliva Wellness programını deneyebilirsiniz. Ama öncesinde programı yürüten Diyetisyen Ali Dereli’nin hazırladığı sekiz adımlık programa kulak verin.



1. Adım

KARAR VERİN

Kilo vermek için kararlı olmak istiyorsanız, “Yaza hazırlanmak lazım”, “O kıyafetin içine girmeliyim”, “Düğüne kadar 4-5 kilo versem iyi olur” gibi kısa dönemli sebepler yerine “Kan tahlillerimi düzeltmem lazım”, “İleride kimseye muhtaç olarak yaşamak istemiyorum”, “Bu kilolarla yaşamak çok zor”, “İlaçlarla ayakta duran birisi olmak istemiyorum” gibi uzun süreli ve hep yanınızda olacak bir neden bulmalısınız. Bu neden, zayıflama sürecinde umutsuzluğa düştüğünüz her an sizi yerden kaldırıp yola devam etmenizi sağlamalı.



2. Adım

MUTFAĞI TEMİZLEYİN

Şimdi hemen mutfağa girin; temizliğe başlıyoruz. Büyük bir poşete birazdan söyleyeceklerimi doldurun, bir komşunuza verin ya da ihtiyacı olanlara ulaştırın. Önce kuru erzakları kontrol edin; özellikle makarna… İki paketten fazla olan her makarnayı poşetin içine atın. Bir paketin üstündeki pirinçler de poşete… Buzdolabına gidiyoruz; bir paketten fazla margarinler, salam-sosis-sucukların hepsi, yarım kilonun üstündeki bütün yağlı peynirler, kahvaltılık krem çikolataların hepsi, dondurarak sakladığınız hazır ürünlerin de tamamı poşete…



3. Adım

DİYETİNİZİ BELİRLEYİN

Bedeniniz parmak iziniz gibidir. Sakın “Ayşe çok kilo vermişsin, ne diyeti yapıyorsun?” sorusuna aldığınız cevabı uygulamayın sonradan pişman olursunuz. Daha önce diyet denemeleriniz çok olduysa, kilo vermeniz zor olacaktır. İlk defa diyet yapacaksanız şanslısınız, daha rahat olabilirsiniz. En güzeli bütçenize uygun bir diyetisyen bulup kontrolü ona bırakmak. Diyetisyeninizle aranızın iyi olmasına dikkat edin. Bulamadınız mı? O zaman yazının devamını altını çizerek okumaya devam edin.