Fitness nedir? Fitness neler içerir, fitness programı nasıl uygulanır ve faydaları nelerdir hepsi makalemizde.

Fitness’ın kelime anlamı uygun olmak. Tabii ki burada fiziksel bir uygunluktan bahsediyoruz. Zinde ve sağlıklı olmak amacıyla yapılan fitness, çoğu kez vücut geliştirmeyle karıştırılıyor. Vücut geliştirmede kas gelişimi için antrenman yapılırken, fitness’da sağlıklı ve formda kalmak için antrenman yapılıyor. Fitness neler içerir, nasıl bir program uygulanır ve faydaları nelerdir? Makalemizde fitness hakkında merak edilen soruların cevaplarını bulacaksınız.





Fitness Neler İçerir?

Doğada yapabileceğiniz aktiviteleri düşünün. Tempolu yürüyüş, koşu, tırmanma, bisiklet ile pedal çevirme, kürek çekme gibi sayısız aktivite... Ama bunların her biri için uygun koşullar ve zaman gerekir. İşte fitness bu koşul ve zamanı bize tek bir mekânda bir arada sağlıyor. Eliptik, egzersiz bisikleti, koşu bandı gibi aletler tüm bu aktiviteleri yapabilmemiz için tasarlanmış. Şehir yaşamında yoğun çalışma saatleri içinde tek bir mekânda çeşitli egzersizleri bir araya getiren fitness ile sağlıklı olup formda kalmaya devam edebilirsiniz. Fitness günümüzde sadece aletlerden ve ağırlıklardan ibaret egzersiz tiplerinden oluşmuyor. Çeşitli disiplinleri de bünyesine katarak farklı egzersizlerle çalışma olanakları sunuyor. Bugün pek çok fitness salonunun grup dersleri bulunuyor. Crunch dersleri karın hareketlerine odaklanırken, pilates vücudun her bölgesini çalıştırmaya yönelik minder egzersizleri içeriyor. Zumba derslerinde ise hem eğleniyor hem de çokça kalori harcıyorsunuz.







Şehir yaşamında yoğun çalışma saatleri içinde tek bir mekânda çeşitli egzersizleri bir araya getiren fitness ile sağlıklı olup formda kalmaya devam edebilirsiniz.





Fitness Programı Nasıl Uygulanır?

Öncelikle fitness antrenmanlarının her kişi için farklı planlandığını söyleyelim. Kişinin kilosu, boyu, kas ve yağ oranları ölçüldükten sonra ihtiyacı olan program antrenör tarafından belirlenir. Bu program kişinin hangi hareketleri kaç set ve kardiyo çalışmalarını ne kadar süre yapacağını gösteriyor. Bu program oluşturulurken kişinin ihtiyaçları ve istekleri göz önünde bulunduruluyor. Örneğin fazla kilolarınız var ve zayıflamak istiyorsunuz, bu durumda antrenörünüz sizin için kardiyo çalışmasına ağırlık vererek kalori açığı oluşturmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda kas kütlenizi kaybetmemeniz için de bilinçli bir ağırlık çalışması da programınıza ekliyor. Siz de hem antrenörünüzün belirlediği programa uyarak hem de sağlıklı beslenerek fit kalıyorsunuz.





Fitness’ın Faydaları Nelerdir?

Fit olmayı sadece estetik açıdan değerlendirmek yanlış. Estetik açıdan kaslı bir vücut yapısı ya da selülitlerin olmaması tabii ki arzu edilebilir ama fitness görünüşten öte sağlığımız için çok önemli. Fitness’ın faydalarını birbirini etkileyen zincirleme reaksiyonlar olarak görebilirsiniz. Fıtness yaparken kan dolaşımı hızlanır, özellikle kardiyovasküler egzersizler kan dolaşımının hızlanmasını sağlar ve bu da hücre yenilenmesi demektir. Kardiyonun en güzel yanlarından biri metabolizmayı hızlandırması. Bu yüzden fitness yapan insanlar enerjiktir ve gece uykuları düzenlidir. Gece salgılanan melatonin hormonu düzgün çalışarak hücre yenilenmesini ve bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Böylece yaşlanmayı erteleyebilir, kaliteli ve uzun bir yaşama sahip olabilirsiniz. Egzersiz yaparken salgılanan endorfin ile muhteşem hissedersiniz. Bu yüzden mutlu ve sağlıklı bir yaşam için fitness’ı hayatınızdan eksik etmeyin.







Kardiyonun en güzel yanlarından biri metabolizmayı hızlandırmasıdır. Bu yüzden fitness yapan insanlar enerjiktir.



