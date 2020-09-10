Folat, betoin, feniletilamin, magnezyum, fosfor, antosiyaninin, flavonoid, triptofan, likopen… ‘Nedir bunlar?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Bunlar özetle mutluluk hormonu olan serotoninin artırılmasına yardımcı olan içerikler. Uzmanlar bu içeriklere sahip besinlerin stres ve depresyonla savaşta etkili silahlar olduğunu söylüyor.
MUTLULUK HORMONU OLAN 20 YİYECEK
1. PROBİYOTİK YİYECEKLER
Bağırsakların düzenli çalışması için kefir, yoğurt, ayran gibi probiyotik besinler çok önemli. Çünkü probiyotik besinlerin az tüketilmesi huzursuz bağırsak sendromunu, huzursuz bağırsak sendromu da depresyonu tetikliyor.
2. BİTTER ÇİKOLATA
Her şeyden önce çok iyi bir antioksidan. İçinde bulunan feniletilamin isimli madde stres hormonu olarak adlandırılan kortizol seviyesini düşürüyor.
3. CEVİZ
Zengin bir magnezyum kaynağı. Çalışmalar, magnezyum açısından zengin yiyecekleri yemenin stres ve endişe belirtilerini yönetmede yardımcı olacağını gösteriyor. Ayrıca fosfor ve antioksidan özellikleri bakımından çok zengin.
4. ORMAN MEYVELERİ
Görüntüleri bile insanı mutlu etmeye yetiyor. Araştırmalar orman meyvelerindeki antosiyaninin depresyona bağlı sorunları azaltabileceğini gösteriyor.
5. KİNOA
Kinoadaki yüksek flavonoid içeriğinin antidepresan bir etkiye sahip olduğunu biliyor muydunuz? Kinoa, serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi yönünden oldukça zengin.
6. PANCAR
Serotonin üretimini destekleyen ve ruh halinizi yükselten betain içeriyor. Pancarlarda ayrıca duygusal ve zihinsel sağlığı stabilize eden, her ısırıkta mutluluk şansınızı artıran güçlü bir folik asit dozu var.
7. KUŞKONMAZ
Serotoninin yaratılmasına katkı sağlayan bir amino asit olan triptofanın en iyi kaynaklarından biri. Kuşkonmaz ayrıca depresyonla savaşabilen bir besin olan yüksek folat seviyelerine sahip. Araştırmalar düşük folat düzeyleri olanlarda depresyonun daha yaygın olduğunu gösteriyor.
8. KABAK ÇEKİRDEĞİ
Zengin bir triptofan kaynağı. Triptofan ayrıca sakinleştirici bir etkiye sahip.
9. YUMURTA
Ruh halini destekleyen omega 3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür içeriyor. En değerli protein kaynaklarından biri.
10. DOMATES
Beyninizi koruyan ve depresyonla savaşan bir antioksidan olan likopen açısından çok zengin.
11. KAHVERENGİ PİRİNÇ
Araştırmalar kahverengi pirinç yiyenlerin depresyon ve kaygılarından kurtulduğunu ortaya koyuyor. Kahverengi pirinç, demir eksikliği anemisi gibi ruh halini tüketen durumlarla savaşmaya da yardımcı oluyor.
12. AVOKADO
Araştırmalar sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu avokadonun anksiyete belirtilerini azalttığını ortaya koyuyor.
13. ANANAS
Serotonin içeren besinler arasında. Gram başına 17 mikrogram serotonin içeriyor.
14. FINDIK
Fındık ve diğer yağlı tohumlar triptofan alımını destekleyecek uygun besinler arasında. Ayrıca lif, protein ve vitamin açısından çok zengin.
15. KIRMIZI ET
Serotonin içeren besinler arasında, çünkü serotonin oluşumunu kolaylaştıran triptofan gibi esansiyel aminoasitleri sağlıyor.
16. MUZ
Serotonin içeriği yüksek bir meyve.
17. BEZELYE
Yüksek miktarda folat içerdiği için serotonin seviyesini yükseltiyor.
18. SOMON BALIĞI
Araştırmalar dünyanın en iyi antidepresanlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Omega 3 yağ asitleri bakımından çok zengin olduğu için depresyonla mücadele ediyor.
19. KURU İNCİR
Serotonin içeren kuru meyvelerin başında geliyor.
20. TAHILLAR
Nohut, buğday, fasulye ve kinoa stresle baş etmenizde yardımcı oluyor.Hazırlayan: Gülru İncu