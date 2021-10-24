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'Nasıl zayıflarım': İşte arınarak kilo verme programı ve tarifler

'Nasıl zayıflarım' sorusu her dönem en çok merak edilen sorular arasında... Arınarak, metabolizmanızı hızlandırarak sağlıklı bir şekilde zayıflamak mümkün... İşte Taylan Kümeli'nin diyet programı ve ardından farklı diyet listelerimiz:

'Nasıl zayıflarım': İşte arınarak kilo verme programı ve tarifler

Nasıl zayıflarım diyorsanız Elele arşivinden birbirinden farklı diyetlerle karşınızdayız... Diyetisyen Taylan Kümeli 'arınarak zayıflama' için bir reçete vermişti. Kümeli, "Hepimizin pandemi nedeniyle çok sıkıldığı ve yeme düzenini değiştirdiği kış aylarının yerini bahar mevsimi alırken; önce bedenimizi arındırıp sonra yağlarını yakıp ardından da sizlerin metabolizmasını hızlandıracak şahane bir diyet programı hazırladım" diyor... İşte Taylan Kümeli'nin zayıflamak isteyenler için diyet programı, tarif ve 7 günlük beslenme önerileri...


Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı
Taylan Kümeli
@taylankumelitk

Pandemin yarattığı sıkıntı ve değişen yeme içme düzeninizi bahar aylarında düzeltmenin tam zamanı. Önce arınıp ardından yağ yaktıracak ve metabolizmanızı hızlandıracak bu diyetle her gün bedeninizde oluşan değişiklikleri göreceksiniz. Bu diyet listesinin amacı vücudunuzda arınma, yağ yakma, metabolizma hızlandırma işlevlerini başlatacak ivmeyi sağlaması. Diyetinizi yaparken uykunuza dikkat etmeyi, spor yapmayı ve bol su içmeyi unutmayın.

DİKKAT!

Eğer midenizde sorun yoksa her sabah uyanınca 1 su bardağı suya 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 parça kabuk tarçın, 2-3 damla limon, 1 çay kaşığı organik elma sirkesi ekleyerek tüketin.


TARİFLER

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 kuru soğan
  • 1 demet maydanoz
  • 2-3 sap kereviz sapı
  • 1/2 su bardağı kinoa

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri suda haşlayıp blender’dan geçirin.

 

ANANAS SMOOTHIE

MALZEMELER

  • 1 su bardağı badem sütü
  • 1/2 muz
  • 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı ham kakao
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu
  • 2 dilim taze ananas
  • 1/4 mango

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin.

 


7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

HAFTADA 2 GÜN
Sabah

  • 1 çay kaşığı toz tarçınlı 1 su bardağı badem sütü
  • 3 yemek kaşığı glütensiz yulaf
  • 1/2 muz
  • 3 yemek kaşığı berry

    Öğle
  • 1 kase kırmızı mercimek çorbası
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağlı, limonlu yeşil salata

    Ara
  • 3 dilim hindi füme
  • 30 gr peynir

    Akşam
  • 200 gr ızgara balık
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağlı, limonlu yeşil salata

    Ara
  • 1 dilim ananas
  • 1 kutu probiyotikli yoğurt

 

HAFTADA 1 GÜN
Sabah

  • Ananas smoothie

    Öğle
  • Ananas smoothie

    Akşam
  • 6-8 yemek kaşığı kıymalı ıspanak yemeği
  • 1 kutu probiyotik yoğurt

    Ara
  • 1 dilim ananas
  • 1 kutu probiyotik yoğurt

 

HAFTADA 2 GÜN
Sabah

  • 2 yumurtalı 30 gr peynirli maydanozlu omlet
  • Bol salatalık
  • 1/4 avokado

    Öğle
  • 200 gr ton balıklı, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı limonlu yeşil salata

    Ara
  • 1 dilim karabuğday ekmeğine 30 gr peynirden tost

    Akşam
  • 200 gr ızgara bonfile
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağlı limonlu yeşil salata

    Ara
  • 1 dilim ananas
  • 1 kutu probiyotik yoğurt

 

HAFTADA 1 GÜN
Sabah

  • Ananas smoothie

    Öğle
  • Ananas smoothie

    Akşam
  • 6-8 yemek kaşığı kıymalı karnabahar yemeği
  • 1 kutu probiyotik yoğurt

    Ara
  • 1 dilim ananas
  • 1 kutu probiyotik yoğurt

 

HAFTADA 1 GÜN
Sabah

  • 2 karabuğday patlağı
  • 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
  • 1/2 muz
  • 1 tatlı kaşığı labne
  • 1-2 kiraz domates

    Ara
  • 5 badem

    Öğle
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limonlu haşlanmış brokoli
  • 4 ızgara köfte

    Ara
  • 1 kase yaban mersini

    Akşam
  • 100 gr kavrulmuş kıyma
  • Marul

    Ara
  • 1 dilim ananas
  • 1 kutu probiyotik yoğurt


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