Son zamanlarda herkesin konuştuğu “Aralıklı Oruç” yani intermittent Fasting yöntemi nedir, ne işe yarar, neden bu kadar popüler oldu ve herkes yapabilir mi gibi sorulara bu yazımızla cevap vermeye çalıştık

Aralıklı Oruç (Intermittent Fasting)?

Öncelikle belirtelim ki bu bir diyet değil, beslenme tipi. Tek faydası da kilo vermek değil, çünkü ne yediğinize dikkat etmezseniz kilo veremediğiniz gibi alabilirsiniz de…



Peki nedir Aralıklı Oruç o zaman derseniz, basitçe belirli aralıklarla yemek yediğiniz ve belli sürelerde yemediğiniz bir döngü sistemi.



Ne yemeniz gerektiğini değil, ne zaman yemeniz gerektiğini düzenleyen bir sistem. Birçok doktor ve beslenme uzmanına göre kilo vermek ve insülin direncini düzenlemek için efektif bir yöntem.



Müslümanlıktan Budizme kadar tüm kadim dinlerde olan bir yöntem aslında oruç tutmak ve faydaları da eski çağlardan beri biliniyor.



Atalarımızın ne buzdolabı ne de süpermarketleri olmadığı için uzun aralıklarla aç kaldıkları ve ancak bulduklarında yemek yedikleri malum. Hala genetik kodlarımızın buna göre çalıştığını ve günde 3-4 kez yerine 1 kez yemenin daha doğal olduğunu savunan bilim adamları ise aralıklı orucun bu nedenle çok işe yaradığı görüşündeler.



Faydaları ise insulin direncini azaltmak, enflamasyonu yok etmek, kalp ve beyin sağlığına katkıda bulunmak ve kilo vermek olarak sıralanabiliyor. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini geciktirdiği de bilinen faydaları arasında. Bu konuda birçok araştırma yapılıyor ama unutmamak lazım ki daha yeni bu konu.







Aralıklı Oruç Tipleri

Kişiler kendi hayat akışlarına göre farklı yöntemler seçebiliyorlar. En popüler olanı 16-8 yöntemi, eğer ilk defa yapacaksanız bununla başlamanızı öneririz.



A) 16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak, yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor ama siz kendinize göre başka bir aralık da seçebilirsiniz.



B) 5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan iki günü, günlük alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor.



C) 24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor. Tam 24 saat bitince tekrar yeniyor ve bu şekilde devam ediyor.





Neden Daha Etkili?

Çünkü daha az öğün yemek yediğinizde aldığınız kalori miktarını azaltıyorsunuz, bu da kilo verdiriyor. Basit bir matematik işi aslında sihirli bir değnek değil.



Birçok diyette olduğu gibi yeme listeleri verilmiyor, yasak yemek yok. Bu da insanlara takip etme ve anlama kolaylığı sağlıyor. Öte yandan son araştırmalar gösteriyor ki yemek yenilecek aralıkta çok yüksek kalorili ve işlenmiş gıdalar ağırlıklı beslenilirse kilo verilmiyor. Bol lifli, sağlıklı ve taze pişmiş yiyeceklerle ve miktarını normal tutarak takip etmek çok etkili oluyor. Ayrıca oruç saatlerinde su ve sade kahve/çay içmeye izin olduğu için açlığı bastırmak da diğer diyetlere ve dini oruçlara göre nispeten daha kolay.



Bilim insanları, aralıklı oruç diyetini yapanlara, balık ve kuru yemiş gibi doğal yağları; protein kaynaklarını; tahılları ve karbonhidratlı yiyecekleri ve yeterli miktarda lif, vitamin ve minerali de almak için bolca meyve ve sebzeyi de tüketmelerini öneriyor.





Yapılmaması Gerekenler

Kendinizi aç bırakmayın. Örneğin 5:2 yöntemini takip ediyorsanız oruç günlerinde 500 kalorinin üstüne çıkılması ve diğer günlerde ceza olarak kendinizi aç bırakmanız doğru değil, sistem o şekilde çalışmıyor. Makul ve besleyici bir şekilde yemek gerekiyor.



Yani bazı günler ziyafet çekerken diğer günler aç kalmamak gerekiyor. Bu şekilde diyet işe yaramıyor.





Kimler Yapabilir?

Bir sağlık sorunu olmayan herkes bu şekilde beslenebilir. İleri düzey diyabet hastaları, anorexia veya bulimia gibi yeme bozukluğu sorunu yaşayanlar, kronik hastalıkları olanlar, hamile olanlar, emziren kadınlar ve özellikle mide ülseri olanlara önerilmiyor.





Ne Kadar Süreyle Yapılabilir?

Kalori kontrolü yapılan diyetlerin tümü, kilo kaybına yardımcı oluyor, bu bilinen bilimsel bir gerçek. Yediğiniz ile yaktığınız arasındaki fark kadar kilo verirsiniz. Başarıyla kilo kaybı, uzun süre sürdürülebilen yeme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ancak mümkün oluyor.



Diyetlere bağlı kalabilmenin zorluklarından biri, yasaklanan yiyeceklere aşermek oluyor. Aralıklı oruç diyetinde, hiçbir yiyecek katı bir şekilde yasaklanmadığı için bu, çoğunlukla sorun olmuyor.



Doktorlar oruç tutmanın, insülin seviyesindeki değişimden kaynaklanan ruh hali dengesizliklerine yol açabileceğini söylüyor. Bu da yemek yenen zamanda alınan besinlere göre değişebiliyor.



Eğer rafine karbonhidratla açısından yüklü bir diyet uyguluyorsanız ya da çok fazla atıştırmalık yiyorsanız, aralıklı oruç diyetinin sizi asabi yapması kaçınılmaz olur. Dolayısıyla o 8 saatlik aralıkta ne yediğiniz çok büyük önem taşıyor.



Toparlayacak olursak; kahvaltıyı atlayıp öğle ve akşam yemeği yiyerek ve bu öğünleri de et, sebze, baklagil gibi besleyici değeri yüksek gıdalarla doldurarak ciddi oranlarda sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün. Belli bir saatten sonra yemek yemeyi tamamen kesip, aralarda kesinlikle atıştırma yapmadan, bol su içerek, çay ve kahveyi şekersiz ve sütlü içerek tüketebiliyoruz.



Üstelik sadece kilo vermek değil insülini, tansiyonu düzenlemek, kalp ve beyin sağlığına katkıda bulunmak ve gençleşmek de bonus faydalar olarak hayatımıza giriyor. Siz yine de başlamadan evvel doktorunuza mutlaka danışın, bu konu henüz 10 yıllık genç bir konu, temkinli olmakta fayda var. Kolay gelsin.

