Sağlıklı beslenme kavramı ile kilo verme kavramı maalesef günümüzde iç içe geçmiş durumda. Aslında siz sağlıklı beslendikçe kilo almanıza neden olan etmenleri de ortadan kaldırmış olacaksınız. Bu şekilde hem daha sağlıklı bir bedene sahip olacak hem de istediğiniz kilo verme sürecine girmiş olacaksınız.

Sadece kilo verip tartı üstünde kilom düşsün diyorsanız defalarca uzmana gitmekten kendinizi alamazsınız. Bu denemelerin sonu da hep hüsranla bitecektir. Sağlıklı beslenmenin de yemek dışında belirli kuralları vardır ki bu kurallar kilo verme sürecinizin de hızlanmasını sağlayacaktır.

İnsanların gün içinde kurduğu; ‘Fazla yedim, tatlı yedim, alkol kullandım, bütün gün gitti zaten bunu da yesem ne olacak ki?’ gibi cümleler nedeni ile boş yere daha fazla besin tükettiği bilinmekte. Aslında önemli olan yaptığınız anlık kaçak değil daha sonrasında beslenme tarzınıza kaldığınız yerden devam edebilmekte. Bu şekilde kaçaklarınızı vücut tolare eder ama siz ‘tatlı yedim nasıl olsa hamur işi ile devam edelim’ derseniz kilo almanız kaçınılmaz olur.

Önemli olan yemek değil saat, su ve ara öğün dengenizdir. Akşam saat 21.00’de ıspanak da yeseniz artık sağlıklı bir yemek formatından çıkar. Su içmediğinizde zaten sindirim ve dolaşım sisteminiz düzgün çalışmadığı için doğru yemeğin anlamı kalmayacaktır. Ara öğün yapmayın diyenlere bakmayın. Ara öğün olmadan akşam kaçımız kaçak yapmadan durabiliyoruz ki?

Doğru miktarda ekmek tüketimi tatlıya olan eğilimi ortadan kaldırır. Doğru ekmek tüketimi ile şekere olan bağımlılığınızın azaldığını göreceksiniz.

Kabızlık sağlıklı beslenme ve kilo vermenin en temel düşmanı. Çünkü her şeyi düzgün yapmanıza rağmen sindirim sisteminizdeki aksaklık kilo vermenize engel olacak. Bu nedenle salata veya sebze tüketimini ihmal etmemelisiniz.

Yeşil çay gibi metabolizma hızını arttıran çayların gün içerisinde içilmesine özen gösterin, tabii tansiyonda problemler yaşamıyorsanız.

Gece uykusu iyi bir beslenme programının temelidir. Geç uyuma durumunda ertesi günü erken kalkarsanız vücudunuz ödem yapacak ve sürekli şişkinlik hissedeceksiniz. Geç uyuyup geç kalktığınızda ise tüm günün yemek yeme saatleri dengesizleştiği için az yemek yeseniz bile metabolizma hızınız yavaşlayacak.



Örnek Menü

Uyanınca

• 1 bardak ılık su

• 3-4 damla limon suyu veya elma sirkesi



Sabah

Haftada 4 gün

• 1 dilim peynir ve 1 yumurta ile omlet veya menemen

• 1-2 dilim sert esmer ekmek

• Söğüş sebze

• 4-5 zeytin



Haftada 3 gün

• 3 yemek kaşığı yulaf

• 1 su bardağı süt

• 1 dilim ananası veya yarım muz

• 2 hurma veya gün kurusu

• 2 badem

• 2 fındık 1 ceviz

• 1 çay kaşığı toz tarçın



Ara

• 12 fındık veya 3 ceviz





Öğle

Haftada 4 gün

• Izgara et/tavuk/balık/köfte

• Salata

• Az çorba veya 1 dilim ekmek

• 3 yemek kaşığı bulgur pilavı

• Yarım kase yoğurt



Haftada 3 gün

• 6 yemek kaşığı susuz sebze veya kuru baklagil yemeği

• Yarım kase yoğurt veya 1 kase cacık veya 1 kutu ayran

• Salata

• Az çorba veya 1 dilim ekmek



Ara

• 1 avuç yaban mersini

• 1 avuç leblebi veya ceviz



Ara

• Sütlü kahve veya 3-4 diyet bisküvi veya 2 grisini

• 1 dilim peynir



Akşam

Haftada 3 gün

• Izgara et/tavuk/balık/köfte

• Salata

• Yarım kase yoğurt



Haftada 2 gün

• 6 yemek kaşığı susuz sebze veya kuru baklagil yemeği

• 1 kase yoğurt veya 1 kase cacık veya 1 kutu ayran



Haftada 2 gün

• 2-3 porsiyon meyve

• 3-4 yemek kaşığı tepeleme yoğurt



Ara

• 10 badem