Sıkı bir karna sahip olmayı kim istemez? Sporun insana verebileceği en güzel şeylerden biri de taş gibi bir karındır.

Bunu hepimiz yaşlı gözlerle çok iyi biliyoruz. Diğer yandan vücutta sıkılaşması en zor yerlerden biri de karın bölgesidir. Çünkü ilk yağlanma oradan başlar. Fakan sıkı bir çalışmayla da güzel bir karna sahip olmak mümkün. Bu konuda bize yardımcı olabilecek ise bir çok trainer bulunuyor ve deneyimlerini Pinterest’ten paylaşıyor. İşte bu konuda çok yardımı dokunabilecek birkaç Pinterest paylaşımı.



Natalie Jill

Fitness gurusu Natalie Jill size karnınız için yapabileceğiniz 5 mükemmel hareketi tek bir görselde birleştirip Pinterest üzerinden paylaşmış. Plank pozisyonunda yapabileceğiniz bu hareketlerle mükemmel bir görüntüye kavuşabilirsiniz.



Christina Carlyle

Sağlıklı yaşam koçu Christina Carlyle eğlenceli bir rutinle bel bölgesindeki yağları nasıl yakabileceğinizi size çok güzel anlatıyor. Pinterest hesabında paylaştığı görsel anlatımlı egzersiz rutinini uygulayarak kısa sürede güzel bir karın elde edebilirsiniz. Ayrıca kendisini www.christinacarlyle.com adresinden de takip edebilirsiniz.







Monica May

Monica May’de aynı şekilde Fit Girl’s Diary ile birlikte ilerleyen bir kişisel koç. İki partiden oluşan karın setiyle sizi istediğiniz şekle sokmanın da bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Pinterest’te paylaştığı seti takip edebilir ya da siz de Fit Girl’s Diary’e bir göz atabilirsiniz.







The Live Fit Girls

Pinterest üzerinden paylaşım yaparak harika bir karın bölgesine sahip olmanıza yardımcı olan bir başka grup ise The Live Fit Girls. Yedi muhteşem karın hareketinden oluşan bu set sayesinde kolayca forma girebilir ve crop toplarınızı gururla üzerinizde taşıyabilirsiniz.







The Tone It Up

The Tone It Up sadece beş dakika içerisinde yapabileceğiniz en iyi hareketleri bir araya getiriyor ve size küçük bir paket program sunuyor. Günün herhangi bir zamanında yapabileceğiniz bu basit hareketlerle güzel bir karna sahip olmak mümkün.