Osman Müftüoğlu'ndan kulağınıza küpe öneriler

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Sağlıklı, zinde ve formda bir beden için bu önerilere kulak verin!

• Alışverişe çıkmadan önce beslenme planınızı oluşturun. Ara öğünler için meyve, kuruyemiş (çiğ) gibi seçenekler hazırlayın.

• Ana öğünlerdeki gıda miktarlarını yarıya indirin. Aldığınız besinleri çeşitlendirin.

• Salatalarınıza, yemeklerinize yağlı soslar, peynirler, mayonez eklemeyin. Bunların yerine, susam, keten tohumu, limon veya sirke ekleyin.

• Hızlı beslenecekseniz yani fast food seçecekseniz sossuz, mayonezsiz, ketçapsız tüketmeye, bol yeşillikli ve sossuz salata almaya bu seçimi ayranla tamamlamaya çalışın.

• Günde en az 8 bardak su için. Bir su şişesi edinip sürekli olarak yanınızda taşıyabilirsiniz. Su, sağlığın da sağlıklı beslenmenin de temeli.

• Bahane aramayın; hareket edin! “Çok yorgunum, uyumaya ihtiyacım var, çalışmak zorundayım, yemek yapmam gerek” gibi cümleleri söylemek kolay, egzersiz yapmak zordur. Kendinizi kandırmayın.

• Değişiklik yapmayı deneyin. Kırmızı et, peynir, tavuk ve diğer protein kaynaklarını da, bakliyatı da, sebze ve meyveyi de yeterince tüketebilir ve kilo kaybedebilirsiniz.

• Kalp atışlarınızı hızlandırın. Yürüyüş sırasında 1-2 dakikalık hızlanmalarla kalp atımınızı yükseltin. Olağan günlük aktivitelerinize kalp atışlarınızı hızlandıracak, bisiklet, tenis, yüzme gibi daha yoğun sporlar ekleyin. Hem fazla kalorileri harcayın hem de daha eğlenceli dakikalar geçirin.

• Ölçülü olun. Porsiyonlarınıza dikkat edin. Daha küçük tabaklar kullanın.

• Mutfakta oyalanmayın. Eğer kendinizi tutamıyor ve bir şeyler atıştırıveriyorsanız, mutfakta ekstra zaman geçirmeyin.



