Oyunu kuralına göre oynayın

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Bazen sadece fitness yapmak yeterli olmaz. Oyunu kurallarına göre oynamayı bilirseniz kısa sürede daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte fitness antrenörünüzün bildiği, sizin de bilmeniz gereken 7 püf noktası...

Derleyen: Nuran Batu



1. Tek düze çalışmak sizi fit yapmaz

Pazartesileri yoga, çarşambaları yürüyüş, cumaları aletli çalışma… Aslında kardiyo ve kas çalışmasından oluşan iyi bir kombinasyon. Ancak bu çalışma programı etkisini göstermiyorsa nedeni tekdüze olmasıdır. Sürekli aynı bölgelere uygulanan hareketler, vücudun o hareketlere alışmasına ve daha az kalori yakmasına yol açıyor.

Alternatif: Vücudunuzu şaşırtın. Her hafta değişik aletlerle başka bir kas grubunuzu çalıştırın. Koşunun yerine zumba dansı yapın. Alışık olduğunuz ağırlıkların yerine egzersiz bandı kullanın.



2. Protein içeceği kas üretimini çoğaltmaz

Birçok fitness stüdyosu, gıda takviyesi olarak müşterilerine protein içeceği ve protein barı öneriyor. Ancak uzmanlar, bunun gereksiz olduğunu vurguluyor. İnsan vücudu yapay olarak üretilen protein ürünlerini kolayca sindiremiyor. Unutmayın, bu ürünler aşırı miktarda şeker ve yapay aromalar içeriyor.

Alternatif: Günlük beslenme programınıza kilo başına iki gram doğal protein ekleyin. Vücudunuzun daha fazlasına ihtiyacı yok. 200 gram tavuk göğsü veya taze balıkta 40 gram protein bulunuyor.

