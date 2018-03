Son yıllarda kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden birisi de patates diyeti. Peki patates diyeti nedir, nasıl yapılması gerekir?

Patates diyeti yapmaya hazır mısınız?

Günümüzde fazlalıklarından yakınan kişilerinin tercih edebilecekleri pek çok zayıflama yöntemi bulunuyor. Spor yapmak her ne kadar kilo yakımı sağlasa da mutlaka uygun bir diyet programı ile desteklenmesi gerekiyor. İşte bu noktada öne çıkan diyet seçeneklerinden birisi de patates diyeti. Karbonhidrat, vitamin, protein ve mineral açısından zengin olan patates, sağlıklı kilo yakımı sağlayan besin gruplarının başında geliyor. Ancak bazı püf noktalara ve önerilere de mutlaka dikkat etmek gerek. Yaza daha fit ve orantılı bir vücutla başlamak istiyorsanız bu patates diyeti listesini mutlaka denemelisiniz.



Patates diyeti nedir?

Günlük öğünlere genellikle haşlanmış patates eklenerek yapılan patates diyeti, düşük kalorili bir zayıflama yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu diyet programı, diyetisyenler tarafından başlı başına yapılması önerilmese de sağlıklı besinlerle zenginleştirildiğinde önemli ölçüde yağ yakımı sağlıyor. Antioksidan açısından zengin olan besin seçeneği, metabolizmayı kontrol altına alarak uzun süre tok kalmayı kolaylaştırıyor. Ancak daha hızlı kilo yakımı için mutlaka 2 ile 2,5 litre arasında su tüketimi yapılması da şart.



Patates diyeti çeşitleri nelerdir?

Diyet dönemini patates tarifleri ile zenginleştirerek genişletebilirsiniz. Programın ana menüsünü genellikle haşlanmış patates oluşturuyor ve her öğünde genellikle patates yer veriliyor. Ancak siz kendi tercihlerinize göre marul, domates, peynir, mısır ve keten tohumu gibi besinlerle de seçkin tarifler oluşturabilirsiniz. Örneğin: Sabah saatlerinde haşlanmış patates yedikten sonra öğle saatlerinde de güzel bir patates salatası hazırlayabilirsiniz.







Patates diyeti listesi

Doktora danıştıktan sonra dilediğiniz zaman patates diyeti yapmaya başlayabilirsiniz. İşte patates diyeti yapmak isteyenler için uygun diyet listesi.



1. Gün

Kahvaltı:

2 adet orta boy haşlanmış patates

Öğle Yemeği:

2 orta boy haşlanmış patates

Akşam Yemeği:

3 orta boy haşlanmış patates



2.Gün

Kahvaltı:

2 orta boy haşlanmış patates

Öğle Yemeği:

1 adet kuru kayısı

2 orta boy haşlanmış patates

Akşam Yemeği:

2 adet orta boy haşlanmış patates



3. Gün

Kahvaltı:

2 adet orta boy haşlanmış patates

Öğle Yemeği:

3 adet orta boy haşlanmış patates

Akşam Yemeği:

1 orta boy haşlanmış patates



4. Gün

Kahvaltı:

1 adet elma ve 2 adet mandalina

Öğle Yemeği:

2 adet orta boy haşlanmış patates

Akşam Yemeği:

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve yeşillikler eşliğinde hazırlanmış küçük bir kase salata

2 adet ekmeksiz ızgara tavuk



5.Gün

Kahvaltı:

2 adet mandalina

1adet elma

Öğle Yemeği:

2 adet kuru kayısı

2 adet ceviz

1 adet elma

Akşam Yemeği:

Haşlanmış patates eşliğinde hazırlanmış bol yeşillikli ve limonlu salata

10 gram oranında haşlanmış kırmızı et veya balık



6.Gün

Kahvaltı:

2 adet mandalina

1 adet elma

Öğle Yemeği:

1 portakal

1 adet kuru kayısı

Haşlanmış patates eşliğinde yapılan salata

100 gram oranında tavuk



7. Gün

Kahvaltı:

2 adet mandalina

1 adet elma

Öğle Yemeği:

Yeşil soğan, zeytinyağı ve patates eşliğinde hazırlanmış salata

Akşam Yemeği:

Haşlanmış mantar ve patates ile hazırlanan hafif bir yemek

1 adet kuru kayısı



Diyet listesinde devamlı patatese yer verilmesi vücudun sağlıklı işleyişini engelleyebiliyor. O nedenle patates diyeti yapanlar ara ara kuruyemiş, peynir, süt ve yeşillikler gibi diğer sağlıklı besin gruplarını da listesine eklemeli.



Gerçekten patates diyeti zayıflatır mı?

Patates diyeti, doğru ve düzenli şekilde yapıldığı zaman kilo yakımını hızlandırabilir. Ancak seçilen patates türü de bu konuda oldukça önemli. Örneğin: "Esmeralda", "Elizabeth", "Selma" ve "Granula" en çok tüketilen patates seçeneklerinden birkaçı arasında yer alıyor. Ayrıca patateslerin sayısını fazla kaçırmakta yine kilo yakımından ziyade kilo alımına sebebiyet verebiliyor. O nedenle patatesin mutlaka orta boy olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca patates dukan diyeti listelerinde yasaklı olan besin seçeneklerinden bir tanesi. Çünkü dukan diyeti daha çok protein ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor. Patates diyeti ise karbonhidrat içerikli olan diyet listelerine uygunluk gösteriyor. Patates diyeti sonrası ideal kiloya kavuştuysanız bu aşamadan sonra da kilonuzu korumak için çalışmanız yeterli.