Doğa ile baş başa:Patika koşusu

Koşu deneyimini şehirden doğaya taşıyan patika koşuları (trail running) birçok artıya sahip. Patika koşularında düz asfalt ya da beton zeminde koşmak yerine şehrin dışındaki doğal alanlarda toprak, çim, kaya, kum hatta çamur gibi değişken zeminlerde koşuyorsunuz. Beton ve asfalta göre daha yumuşak olan bu zeminler yaralanmaları da azaltıyor. Bunun nedeni sadece yumuşak zeminlerde daha az darbe alınması değil, bacakları stabilize eden kasların dayanıklılığının artması. Düz bir yolda sürekli aynı adımlarla aynı kasların ve eklemlerin zorlandığı bir koşunun aksine; patikada sürekli iniş ve çıkışlar, üstünden atlamanız gereken taşlar, devrilmiş ağaçlar var. Bu da adım aralığınızı ve hareketlerinizi değiştiriyor, farklı kasların çalışmasını sağlıyor. Patikalarda bolca karşılaşacağınız yokuşları çıkmak sizi güçlendiriyor ve bu da koşularınızda daha hızlı olmanızı sağlıyor. Patika koşularının en büyük artısı ise şehir hayatından birkaç saatliğine de olsa uzaklaşmak, araba egzozlarından uzakta daha temiz bir çevrede koşmak, doğa ile bütünleşmek, stresten arınmak…