Bedene ve zihne çok iyi gelen pilates, sayısız faydasıyla egzersiz tutkunlarının dikkatini çekiyor. Tüm bedeni ve kasları çalıştıran bu egzersizle hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilir, hayat enerjinizi yükseltebilirsiniz.

Son yılların en popüler egzersizlerinden biri olan pilates, her ne kadar esneklik ve zayıflıkla özdeşleştirilse de sağlık açısından çok sayıda faydaya sahip. Tüm bedeni ve kasları çalıştıran bu egzersizle hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Ancak öncesinde tüm detayları öğrenmelisiniz…





Pilatesin Tarihi

1920’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde popülerleşerek tüm dünyaya yayılan pilates, aslında ilk örneklerinin Almanya’ya dayandığı bir egzersizdir. 1883’te Almanya’da doğan ve çocukluğu boyunca çeşitli hastalıklarla savaşmak zorunda kalan Joseph Pilates’in rahatsızlıklarını yenmek için fiziksel aktivitelere yönelmesi bugünkü anlamda bildiğimiz egzersizin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yıllar sonra Amerika’ya yerleşen Joseph, eşi Clara ile birlikte 1926 senesinde New York’ta ilk pilates stüdyosunu açmıştır. Zaman içinde New York’ta yaşayan farklı kesimlerden çok sayıda insanı bir araya getiren stüdyo, pilatesin fiziksel egzersizin çok daha ötesinde bir öğreti, yaşam boyu giden bir süreç olduğunu ortaya koymuştur.









Pilatesin Faydaları Saymakla Bitmiyor

Bedene ve zihne çok iyi gelen pilates, sayısız faydasıyla egzersiz tutkunlarının dikkatini çekiyor. İşte yararlarından yalnızca birkaç tanesi;

Güç antrenmanları gibi kemik yoğunluğunu artırır,

Merkez bölgesini güçlendirerek vücut duruşunu düzeltir,

Dakikada 4-8 kalori yakarak kilo vermeye destek olur,

Kardiyovasküler açıdan dayanıklılık getirir,

Bel ve kas ağrılarına iyi gelir,

Barındırdığı çok çeşitli hareketlerle vücuda esneklik verir,

Artan güç, denge ve esneklik sakatlık riskini azaltır,

Karın kaslarını güçlendirir, six-pac oluşturmaya yardım eder,

Stresi azaltır, enerji verir,

Zihin-beden koordinasyonunu destekler,

Kan dolaşımını hızlandırır,

Bedenin daha iyi görünmesini sağlar.





Pilates İçin Gerekli Malzemeler

Pilates, her ne kadar beden ağırlığıyla yapılabilen bir egzersiz türü olsa da daha konforlu, keyifli ve etkili hale getirmek için birtakım ekipmanlar gerekiyor. Rahat hareket etmeyi sağlayan ve kaymaları önleyen pilates matının iyi bir pratik için en temel malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde top, çember ve lastik gibi ekipmanların da yardımıyla kısa sürede iyi sonuçlar ortaya koyma ihtimalinizi artırabilirsiniz. İlk zamanlarda mat ve top ile başlayabilirsiniz ancak zamanla yeni malzemelere ihtiyaç duyacağınızı unutmayın.





Herkes Yapabilir!

Pilates hakkında çok sayıda önyargı ve doğru bilinen yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca kadınların, gençlerin ve zayıf kişilerin yaptığı bir egzersiz türü değildir. Her yaştan, cinsiyetten ve fiziksel görünüşten birey yapabilir. Örneğin pilates yapan erkekler ve yaşlılar da var. Çünkü bu da tıpkı yoga gibi bedeni ve zihni kapsayan uzun bir yolculuk. Ayrıca kendinizi evinize uzak ve pahalı stüdyolara gitmek zorunda da hissetmemelisiniz. Evinizde, kendinize ait bir köşede internetten video izleyerek de rahatça yapabilirsiniz. Yeter ki kendinize bu özel zamanı ayırmak isteyin… Verdiğiniz emeğin, ayırdığınız zamanın karşılığı olarak bedeniniz ve zihninizdeki değişiklikleri fark etmek motivasyonunuzu her geçen gün artıracaktır.



