Ruh haline göre beslen, zinde kal!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bazen yediklerimiz ruh halimiz hakkında fikir verebilir... Yorgunken iştahımızın azalması, öfkeli ya da stresliyken şekerli besinler tüketmemiz de bu yüzdendir...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Cavlak, endişe, mutsuzluk, yorgunluk, yalnızlık ve sıkıntı gibi gün içerisinde yaşadığımız değişik ruh hallerinde, tercih ettiğimiz yiyeceklerin çeşit ve miktarlarına göre etkili olabileceğini söyledi. Cavlak, değişik ruh hallerine göre sağlıklı beslenme yollarını açıkladı.



İş ve sosyal yaşamın getirdiği halsizlik durumlarında özellikle kalsiyum ve proteinden zengin besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Cavlak; ?"Süt, yoğurt, ayran, cacık ve peynir en büyük yardımcılardandır. C vitamini ihtiyacı da bu dönemde artacağı için taze meyve ve sebze tüketimi artırılmalıdır. Meyveli yoğurtlar ve sütler tercih edilebilir. Mevsim meyveleri ile hazırlanmış meyveli yoğurtlar halsizliği hafifletecektir" dedi.



YORGUNLUĞUN İLACI TAZE MEYVE VE SEBZELER

Bedenen yorgun olmanın iştah kaybına neden olduğunun altını çizen Serap Cavlak, ?"Kişiler çoğu zaman yemek yemek istemezler. Bu durum vücut direncinin düşmesine ve hastalıklara

kolaylıkla yakalanılmasına sebep olur. Dolayısıyla böyle dönemlerde C vitamini tüketimi arttırılmalıdır. Taze meyve ve sebzeler en ideal tercihlerdir, vitamin kaybına uğramamaları için çiğ tüketilmesi daha iyi olur. Suyunu sıkmak hem alınan kalori miktarının artmasına hem de alınan posanın azalmasına sebep olur. Bekletilerek içilen meyve sularında vitamin kayıpları çok fazla olur. Portakal, kivi, elma, armut, havuç, yeşilbiber, maydanoz, tere, roka gibi sebze ve meyveler tercih edilebilir. İçecek olarak kuşburnu ile bitkisel çaylar önerilir" diye konuştu.



BİR BARDAK TARÇINLI SÜT SAKİNLEŞTİRİR

Öfke durumlarında yağlı tohumlardan özellikle fındık, ceviz, badem ve fıstık tüketilmesinin uygun olacağını kaydeden Cavlak, "?Kahve, demli çay, gazlı içecekler ve kafeinli içeceklerden bu dönemde özellikle uzak durulması önerilir. Daha çok rezene, kuşburnu, ıhlamur, ada çayı gibi bitkisel çaylar veya ılık, tarçınlı süt tüketimi artırılmalıdır" şeklinde konuştu.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Cavlak, balık, kuru baklagiller ve bulgur bu dönemin çabuk atlatılmasına yardımcı olacağını belirterek, "?Bu dönemde daha çok şeker ve şekerli besinler tercih edilir. Oysaki kompleks karbonhidrat içeren yiyecekler, kan şekerini kontrol edecektir. Tahıllı ekmeklerle hazırlanan sandviçler en ideal tercihlerdir. Yine bu dönemde tatlı ihtiyacı için kuru meyveler çok iyi birer alternatif olacaktır. Endişe durumunda ise vücutta aşırı sıvı kaybı olacağından sıvı alımı artırılmalıdır. İlk tercih, her zaman saf sudur. Daha sonrasında çorba, komposto, meyve suyu, ayran, bitki çayları ve mineralli sular içilebilir" ifadelerini kullandı.



(CİHAN)