Ruhen ve bedenen yaza hazırlanın

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Diyetisyen Göknel Dumanlı'dan beslenme ve form taktikleri...

Sağlıklı zayıflamanın yolu dengeli beslenmeden geçer. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için de hayatımızın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı edinmek çok önemli. Kilo kaybetmek isteyen kişi de günlük kalori alımını uzman bir diyetisyen tarafından kendisi için özel hazırlanan beslenme programı ile yapmalı. Reçetenizi nasıl doktorunuzdan kendinize özel alıyorsanız, diyet listeniz de size özel olmalı.

Peki nasıl bir beslenme uygulayarak hem sağlıklı olup hem de kilo verilebilir?

Öncelikle, kış aylarında daha sık yediğimiz makarna, pilav, börek, çörek, beyaz unla yapılan mamuller, mısır, çay şekeri, patates, gibi acıktıran ve yüksek karbonhidrat içeren yiyeceklerden uzak duralım. Bunların yerine kan şekerini yavaş ve geç yükselten karbonhidratlar yani kompleks karbonhidrat içeren sebzeler, tahıllar, baklagiller yiyelim.



DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN

• Az miktarda sık aralıklarla beslenin.

• Daha fazla posa, lif içeren gıdalarla beslenin. Posalı yiyecekler sizi daha uzun süre tok tutar.

• Günlük yağ alımınızı azaltın. Yemeklerinizde soğuk sıkım saf zeytinyağı kullanın.

• Düzenli egzersiz yapın. Unutmayın! Egzersiz yapılmadan sağlıklı bir şekilde kilo veremezsiniz.

• Şekerden uzak durun! Bu işe çay ve kahvenize attığınız şekeri keserek başlayabilirsiniz.

• Bol su için. Kadınlar en az günde 1.5-2 litre, erkekler 2.5-3 litre su tüketmeli.

• Şekerli meyve suları içmek yerine meyvenin kendisini yiyin.

• Dinlenen metabolizma sorunsuz çalışır. Günde en az 7-8 saat uyuyun.

• 2-3 saat aralıkla öğün planlayın.

• Öğünlerinizi 20 dakikadan daha kısa sürede tüketmeyin.

• Yatmadan iki saat önce yemeğe son verin.

• Kolesterol probleminiz yoksa her gün kahvaltıda bir yumurta tüketin. Gün boyunca tokluğun keyfini sürün.

• Kilo vermek için D vitamini depolarınızı kontrol ettirin.

• Haftada bir kez, aynı gün, aynı saat düzeninde tartılmaya özen gösterin. Sık tartılmak diyet motivasyonunuzu düşürecek.



