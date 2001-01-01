Halk arasında “Turp gibi olmak” tabiri boşuna kullanılmıyor. Turpun faydaları; içerdiği vitamin, mineral ve lifler sayesinde o kadar fazla ki çoğu insan için doğal bir ilaç olarak da nitelendiriliyor. Yalnızca sağlığa olan faydasıyla değil, gerek balığın yanında gerek garnitür veya salata olarak da sofralara lezzet katmasıyla da oldukça severek tüketiyoruz. Siyah turp ve kırmızı turp olarak ikiye ayrılır. Özellikle siyah turp, tarih öncesinden bugüne dek doğal ilaç olarak kullanılacak kadar sağlığa faydalıdır.
İçerdiği zengin antioksidan ve vitaminler sayesinde turpun insan sağlığına faydası oldukça fazla. Kalp sağlığından böbreğe, sağlıklı saçlardan damar sağlığına kadar liste uzadıkça uzuyor.
Turpun faydaları olduğu kadar elbette aşırı veya yanlış sebeple tüketiminden doğan zararları da olabilir. İçerdiği kükürtlü bileşikler ile birlikte gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları bulunanlar için kramp, ishal ve gaz gibi şikayetlere sebep olabilir.
Su: 95.27 g
Enerji: 16 kcal
Lif: 1.6 g
Kalori (kcal): 15
Toplam Yağ: 0,1 g
Doymuş Yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 39 mg
Potasyum: 233 mg
Karbonhidrat: 3.4 g
Şeker: 1.9 g
Protein: 0.7 g
A Vitamini: 7 IU
Kalsiyum: 25 mg
D Vitamini: 0 IU
C Vitamini: 14.8 mg
Demir: 0.3 mg
B6 Vitamini: 0.1 mg
Magnezyum: 10 mg
Çinko: 0.28 mg
K Vitamini (filokinon): 1.3 mg