Sağlıkla hafifleten diyet!

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Uzman diyetisyen Merve Tığlı Çınar hafif ve sağlıklı beslenerek formda kalmanın reçetesini yazdı.

Uzman diyetisyen Merve Tığlı Çınar, hazırladığı diyet programında sabahları kahvaltıdan önce 1 büyük bardak karanf illi su içmeyi öneriyor. Bunun için geceden kaynar suya 3-4 adet karanfil ekleyip oda sıcaklığında demlenmeye bırakmanız gerek.

Sağlıkla ve lezzetle hafiflerken yapmamız gerekenler;

• Her öğün öncesi 2 bardak su içmek,

• Günde bir bardaktan fazla diyet içecek tüketmemek,

• Salatalardan yağ ve sosları kaldırıp, limon ve sirkeyle tatlandırmak,

• Salatalık, domates, biber, maydanoz, nane, kereviz sapı, marul gibi çiğ sebzeleri, diyet boyunca isteğiniz kadar tüketmek,

• Sebze yemeği ve kurubaklagil yemeğinde et yoksa, 1 kilo sebzeye 2 çorba kaşığı zeytinyağı eklemek, yemeğiniz etli ise yağ ilave etmemek,

• Ana öğünlerden yaklaşık 1 saat sonra 1 fincan yeşil çay tüketmek kilo vermenize yardımcı olur.

