1. Gün
Sabah
2 adet yumurta
3 çorba kaşığı kaşar loru
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 dilim siyez ekmeği
Roka ve kırmızı biber
Öğle
150 g hindi ızgara (Sarımsak, zencefil ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile sos yapıp hindiye sürün)
3 yemek kaşığı yoğurt
1 dilim siyez ekmeği
Ara öğün
Zencefil ve tarçın kabuklu
1 kupa yeşil çay
30 g kuru yaban mersini
Akşam
4 adet ızgara köfte
Kırmızı biber ve maydanoz ile limonlu salata
1 tatlı kaşığı yağ
2. Gün
Sabah
4 yemek kaşığı yulaf
200 ml süt
7 adet badem
4 adet taze kayısı
Öğle
160 g ton balığı
Bol roka yaprağı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 dilim siyez ekmeği
Ara öğün
Zencefil ve tarçın kabuklu
1 kupa yeşil çay
10 adet kaju
Akşam
6 yemek kaşığı taze fasulye yemeği (120 g dana etli)
Kırmızı biber ve maydanoz ile limonlu salata
3 yemek kaşığı yoğurt
3. Gün
Sabah
1 adet küçük kırmızı kapya biber
1 çay kaşığı pul biber
15 sap maydanoz
1 adet küçük domates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 adet salatalık (Hepsini rondodan geçirip servis edin.)
Öğle
150 g tavuk ızgara
3 yemek kaşığı firik bulgurlu pilav
3 yemek kaşığı yoğurt
Bol yeşil salata
Ara öğün
Zencefil ve tarçın kabuklu
1 kupa yeşil çay
1 kutu probiyotik yoğurt içine 1 tatlı kaşığı keten tohumu
Akşam
200 g levrek ya da çipura ızgara
Karışık marul salatası
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
4. Gün
Sabah
3 adet yumurta
1 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 adet yeşil biber ve 1 küçük boy kırmızı biber ile menemen
1 dilim siyez ekmeği
Öğle
1 kase ayran aşı çorbası (4 yemek kaşığı haşlanmış nohut, 3 yemek kaşığı haşlanmış yarma buğday, dereotu, maydanoz, sarımsak ile)
Ara öğün
Zencefil ve tarçın kabuklu
1 kupa yeşil çay
1 küçük boy yeşil elma (150 g)
Akşam
120 g bonfile ızgara
Izgara kabak, patlıcan ve biber
1 tatlı kaşığı yağ