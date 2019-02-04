Metabolizmayı destekleyen 5 günlük örnek program...

1. Gün

Sabah

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı kaşar loru

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 dilim siyez ekmeği

Roka ve kırmızı biber

Öğle

150 g hindi ızgara (Sarımsak, zencefil ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile sos yapıp hindiye sürün)

3 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim siyez ekmeği

Ara öğün

Zencefil ve tarçın kabuklu

1 kupa yeşil çay

30 g kuru yaban mersini

Akşam

4 adet ızgara köfte

Kırmızı biber ve maydanoz ile limonlu salata

1 tatlı kaşığı yağ







2. Gün

Sabah

4 yemek kaşığı yulaf

200 ml süt

7 adet badem

4 adet taze kayısı

Öğle

160 g ton balığı

Bol roka yaprağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 dilim siyez ekmeği

Ara öğün

Zencefil ve tarçın kabuklu

1 kupa yeşil çay

10 adet kaju

Akşam

6 yemek kaşığı taze fasulye yemeği (120 g dana etli)

Kırmızı biber ve maydanoz ile limonlu salata

3 yemek kaşığı yoğurt







3. Gün

Sabah

1 adet küçük kırmızı kapya biber

1 çay kaşığı pul biber

15 sap maydanoz

1 adet küçük domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 adet salatalık (Hepsini rondodan geçirip servis edin.)

Öğle

150 g tavuk ızgara

3 yemek kaşığı firik bulgurlu pilav

3 yemek kaşığı yoğurt

Bol yeşil salata

Ara öğün

Zencefil ve tarçın kabuklu

1 kupa yeşil çay

1 kutu probiyotik yoğurt içine 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Akşam

200 g levrek ya da çipura ızgara

Karışık marul salatası

1 tatlı kaşığı zeytinyağı







4. Gün

Sabah

3 adet yumurta

1 adet orta boy domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 adet yeşil biber ve 1 küçük boy kırmızı biber ile menemen

1 dilim siyez ekmeği

Öğle

1 kase ayran aşı çorbası (4 yemek kaşığı haşlanmış nohut, 3 yemek kaşığı haşlanmış yarma buğday, dereotu, maydanoz, sarımsak ile)

Ara öğün

Zencefil ve tarçın kabuklu

1 kupa yeşil çay

1 küçük boy yeşil elma (150 g)

Akşam

120 g bonfile ızgara

Izgara kabak, patlıcan ve biber

1 tatlı kaşığı yağ



